VIDEO: Slovenski tenisači na pragu zmage proti Monaku

Blaž Kavčič (Foto: Damjan Žibert)

Najboljša slovenska igralca Grega Žemlja in Blaž Kavčič sta težje od pričakovanj upravičila vlogi favoritov. Slednji je za zmago potreboval skoraj tri ure igre in štiri nize, podobno pa tudi Žemlja, da je strl odpor prvorangiranega gostujočega tenisača. Slovenija za uvrstitev v drugi krog druge evroafriške skupine potrebuje še eno zmago iz preostalih treh dvobojev, prvo priložnost pa bo imela v soboto ob 15. uri, ko je v dvorani ŽTK Maribora na sporedu igra parov. Glede na to, da Slovenija v dosedanjih 57 dvobojih Davisovega pokala od leta 1993 naprej ni izgubila partije, ko je imela vodstvo z 2:0, so varovanci kapetana Blaža Trupeja na dobri poti do druge stopničke oziroma naslednje preizkušnje k povratku v višji rang tekmovanja. Slovenija namreč prvič po 2010 nastopa drugi evroafriški skupini, slej ko prej pa jo v nadaljevanju letos aprila znova čaka Južnoafriška republika, ki proti Estoniji prav tako vodi 2:0. Uvodni dan sta se igralca iz Kneževine, ki sta na lestvici ATP uvrščena 700 oziroma 800 mest za našima igralcema, izkazala kot čvrsta tekmeca.





Grega Žemlja (Foto: Reuters)

Nasprotnik Blaža Kavčiča, 20-letni Lucas Catarina, je igral povsem neobremenjeno, natančno ter po uri in pol igre vodil z 2:0 v tretjem nizu. Tedaj je Ljubljančan igro prestavil v višje obrate, z delnim izidom 6:0 prišel do tretjega niza, v četrtem pa dokončal delo s 6:4, 2:6, 6:2, 6:4. "Strah me je postalo ob misli na peti niz, saj sem bil že v precejšnjih bolečinah zaradi vnetja na stopalu, hkrati pa je nasprotnik na trenutke igral zelo dobro. Čeprav nisem zadovoljen s svojo predstavo, sem vesel, saj smo osvojili točko," je povedal Kavčič. Grega Žemlja, najizkušenejši slovenski tenisač v Davisovem pokalu - to je njegov osemindvajseti nastop v trinajstih letih - je na igrišču ŽTK Maribor, ob katerem se je zbralo lepo število gledalcev, prav tako preživel več časa od načrtovanega. "Dvoboji, ki jih moraš dobiti, so najtežji. Razlika na lestvici na igrišču ni tako velika, hkrati pa je vsak nižjerangirani igralec zelo motiviran," je dejal Žemlja. Romain Arneodo mu je ves čas tesno dihal za ovratnik, tretji niz je celo dobil v podaljšani igri, na koncu pa je 30-letni Žirovničan vendarle upravičil razliko osemsto mest na lestvici ATP in po dveh urah in 57 minutah slavil s 6:3, 6:4, 6:7 in 6:4.



Izid, Maribor: Slovenija - Monako 2:0

Blaž Kavčič - Lucas Catarina 6:4, 2:6, 6:2, 6:4;

Grega Žemlja - Romain Arneodo 6:3, 6:4, 6:7 (5), 6:4.