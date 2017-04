VIDEO: Kerberjeva v finalu proti Pavljučenkovi, Latvijsko-ruski obračun v Charlestonu

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Angelique Kerber (Foto: AP)

V finalu teniškega turnirja WTA v Charlestonu z nagradnim skladom 710.900 dolarjev se bosta pomerili Latvijka Jelena Ostapenko in Rusinja Darja Kazatkina. Ostapenkova je bila v polfinalu s 6:3, 5:7 in 6:4 boljša od Hrvatice Mirjane Lucić-Baroni, Kazatkina pa je s 3:6, 6:2 in 6:1 premagala Nemko Lauro Siegemund.



Izidi, polfinale, Monterrey:

Angelique Kerber (Nem/1) - Carla Suarez Navarro (Špa/4) 7:6 (6), 6:1;

Anastazija Pavljučenkova (Rus/2) - Caroline Garcia (Fra/3) 6:2, 6:4.



Polfinale, Charlestone:

Jelena Ostapenko (Lat) - Mirjana Lucić-Baroni (Hrv/11) 6:3, 5:7, 6:4;

Darja Kazatkina (Rus) - Laura Siegemund (Nem) 3:6, 6:2, 6:1.