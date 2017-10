VIDEO: Krimovke pred evropsko sezono v en glas: 'Poškodbe in odsotnosti ne zmanjšujejo visokih ambicij'

Elizabeth Omoregie zaradi težav s poškodbo izpušča začetek sezone. (Foto: Miro Majcen)

Krim bo to poskusil doseči tudi z nekaj novinkami. Prišle so leva zunanja igralka Švedinja Maria Adler iz Odenseja, srednja zunanja Grkinja Lamprini Tsakalou iz Ioniasa, krožna napadalka Ukrajinka Olga Perederij iz Michalovcev, leva zunanja Črnogorka Jelena Despotović in srednja zunanja igralka Slovenka Tjaša Stanko iz Zagorja.

Krimovke bodo v 23. sezono v Ligi prvakinj morale vstopiti brez poškodovane Tamare Mavsar, ki se po operaciji kolena posveča fizioterapiji. Po slavju v superokalu proti Celju (34:21), so ljubljanske rokometašice odločno začele tudi v državnem prvenstvu. Po Žalcu (32:25), sta padla še Ajdovščina (32:17) in Jadran (40:13).

Povratnice so levokrilna igralka Tamara Mavsar iz Vardarja, krožna napadalka Sanja Gregorc, ki se vrača po rojstvu otroka, in krožna napadalka Aneja Beganović iz Ljubljane. Strokovni štab je bolj ali manj isti kot v prejšnji sezoni, tako bo glavni strateg tudi v novi sezoni Uroš Bregar. Krimovke so priprave začele 24. julija in v tem času odigrale tudi enajst pripravljalnih tekem, od tega so le en dvoboj izgubile po rednem delu. A pozor, krimovke so bile, za razliko od sedaj, takrat v kompletni postavi. "Zelo žal mi je, da nismo popolni. Verjamem, da ima trener s tem težave. Na pripravljalnih turnirjih smo igrali zelo lepo. Imeti moramo pozitivne misli in se pokazati v čim lepši luči. Če morda zmagamo, še toliko boljše," pravi kapetanka Krima Mercatorja Miša Marinček.





Alja Koren je edina levoroka igralka v letošnji zasedbi Krima Mercatorja. (Foto: Miro Majcen)

Po prvih tekmah državnega prvenstva se, s sobotnim gostovanjem v Romuniji, za rokometašice Krima Mercatorja začenja evropska Liga prvakinj.

V minuli sezoni sta se ekipi pomerili v glavnem delu Lige prvakinj in obe tekmi sta se končali z minimalno zmago romunskih nasprotnic. Bukarešta je v Ljubljani zmago slavila z rezultatom 24:21, mesec dni kasneje pa na domačem parketu z 28:26.

Pred odhodom v Bukarešto, so na novinarski konferenci spregovorili trener Uroš Bregar, vratarka Miša Marinček in članica IO Deja Doler Ivanović. Romunski velikan, ki je Ligo prvakinj osvojil v sezoni 2015/16, se je pred letošnjo sezono okrepil s Švedinjama Nathalie Hagman in Sabrino Jacobsen, ki dobro poznata delo danske trenerke Helle Thomsen, ki je v minuli sezoni vodila Midtylland, enega od nasprotnikov ljubljanskih deklet v glavnem delu tekmovanja. Največja pričakovanja pa v romunski prestolnici polagajo na pleča Cristine Neagu, ki so jo iz Budućnosti pripeljali z jasnim namenom, da v tretji sezoni med evropsko elito znova osvojijo evropski naslov.



