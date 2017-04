VIDEO: Lahko Burns ustavi namibijskega nokavterja in združi superlahko kategorijo?

Julius Indongo je zadnjo borbo dobil po pičlih 40 sekundah. Seveda z nokavtom. (Foto: AP)

Ricky Burns pričakuje najtežjo borbo v karieri, ko se bo v ringu pred bučnim občinstvom v Glasgowu nocoj pomeril z Juliusom Indongom. 33-letni Škot je v svoji karieri odboksal že 47 borb in se lahko pohvali z 41 zmagami, petimi porazi in eno borbo, ki se je končala brez zmagovalca. Burns je sicer svetovni prvak superlahke kategorije po verziji WBA in bo skušal Namibijcu odvzeti dva pasova ter združiti kategorijo. "Če mi uspe osvojiti še en naslov prvaka in združiti divizijo, bo to največji uspeh v moji karieri. Nič ni večjega od tega. Vem, da me čaka zahteven nasprotnik, ampak priprave so potekale dobro in sem pripravljen na nasprotnika. Je visok in ima daljši doseg, ampak sem samozavesten in pripravljen na vse, kar mi bo pripravil," je pred borbo samozavestno napovedal Burns.

Kot rečeno, mu bo nasproti stal eno leto starejši Namibijec Indongo, ki je v profesionalni karieri še neporažen. Za njim je 21 borb in prav toliko zmag, 11 od teh je dosegel z nokavtom. Zadnja zmaga sega v december, ko je sredi Moskve v prvi rundi oziroma po štiridesetih sekundah brutalno nokavtiral domačina Edvarda Tojanovskija in v zrak visoko dvignil pas za naslov svetovnega prvaka po verziji IBF. "To bo izjemna noč, ko lahko nemogoče postane mogoče. To je nekaj, kar nisem niti sanjal. Želim narediti dobro promocijo svoji državi. Vse bom dal od sebe. Si zaupam, saj ni bila lahka pot, da sem prišel na ta nivo. Nihče si ni predstavljal, da bom tu, kjer sem danes. Moj talent bo pokazal ljudem, kdo sem. Pokazal bom to, kar sem, in to, česar svet ne pozna," je pred borbo z Burnsom dejal še neporaženi Indongo. Če pa bo ostal neporažen tudi po večeru v Glasgowu in postal nesporni vladar superlahke kategorije, se boste lahko prepričali na lastne oči. Boksarski spektakel si boste lahko ogledali v živo na VOYO. Prenos začnemo ob 20.30. Z vami bosta komentator Tadej Vidrih in strokovni sodelavec Mirko Vorkapič.

Spored borb:

Za naslov britanskega prvaka v supermušji kategoriji:

Charlie Edwards (VB) vs. Iain Butcher (VB)

Za naslov britanskega prvaka v lahki kategoriji:

Scott Cardie (VB) vs. Robbie Barett (VB)



Za naslov svetovnega prvaka v superlahki kategoriji po verzijah WBA, IBF in IBO:

Ricky Burns (VB) vs. Julius Indongo (Nam)