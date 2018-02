VIDEO: Med svetovnimi velikani dva slovenska para

Na Floridi se je zbrala svetovna smetana odbojke na mivki. Najboljših 56 parov in z dvema – najboljšim ženskim (Tjaša Jančar in Tjaša Kotnik) in najboljšim moškim (Nejc Zemljak – Danijel Pokeršnik), na turnirju nastopa tudi Slovenija. Že dejstvo, da sta si slovenska para zagotovila nastop v kvalifikacijah dogodka z nagradnim skladom približno pol milijona evrov je nekaj izjemnega. "To je uspeh. Biti med najboljšimi 56 pari na svetu je nekaj izjemnega in velika pohvala za fanta in dekleti,” je za 24ur.com povedal generalni menedžer in selektor reprezentance Jasmin Čuturić, ki je pred leti, s Samom Miklavcem pustil viden pečat doma in izven slovenskih meja, ko govorimo o odbojki na mivki.

Nejc Zemljak in Danijel Pokeršnik z nestrpnostjo čakata kvalifikacije. (Foto: 24ur.com)

A še zdaleč ni imel pogojev, kot smo jim priča danes. S črnuškim Ludusom, so namreč igralci dočakali tudi pokrito dvorano, kjer lahko v zimskih mesecih, če ni možnosti odhoda na treninge v tujino, redno trenirajo. "Vsekakor je to samo dobro. Treningi so osnova za vse, kar sledi,” dodaja Tjaša Jančar, ki že komaj čaka kvalifikacijski obračun. Na Floridi bo veliko odvisno tudi od samega vetra, saj je močno pihalo, že na treningih. Posledično se je nekoliko spreminjal let žoge, a zaenkrat se slovenski predstavniki s tem ne obremenjujejo. Prepričani so, da bodo na igrišču pokazali vse kar znajo in upali, da to zadostuje za napredovanje.

Vsekakor bi bila največja nagrada zaigrati na osrednjem igrišču, kjer priložnost za dokazovanje, dočaka elita svetovne odbojke na mivki.

Osem vstopnic za glavni turnir

Slovenski odbojkarji so si z dosedanjimi dobrimi uvrstitvami na svetovni lestvici FIVB namreč nabrali dovolj točk, da so si zagotovili kvalifikacije. V predtekmovanju bo nastopilo po 32 ekip v moški in ženski konkurenci, osem parov pa si bo priigralo mesto na glavnem delu turnirja, kjer že čaka 24 parov. Dvojec Zemljak - Pokeršnik je 15. nosilec kvalifikacij, Jančarjeva in Kotnikova pa se v kvalifikacije podajata kot 29. nosilki.