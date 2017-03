VIDEO: Meeke še vedno pred Ogierom

Kris Meeke (Foto: AP)

Petek sicer ni minil popolnoma po željah organizatorjev. Na cesti Leon - Ciudad de Mexico, razdalja med mestoma je okrog 400 km, je bila ovira zaradi prometne nesreče. Zato je prišlo do zamude in odpovedi prvih dveh hitrostnih preizkušenj.



Dirkači so dirko zato začeli z naslednjo predvideno hitrostno preizkušnjo, dobro znani 54,9 km dolgi El Chocolate, s katerim je najbolje opravil Kris Meeke. Naslednji HP sta dobila Thierry Neuville in Meeke.