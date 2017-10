VIDEO: Muguruza prepričljivo ugnala Ostapenko, Pliškova pa Williamsovo

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

V prvem dvoboju pa je Čehinja Karolina Pliškova premagala ameriško veteranko Venus Williams v dveh nizih s 6:2 in 6:2. Čehinja je 37-letni Američanki odvzela kar pet servisov in slavila po vsega 72 minutah igre. Na WTA finalu nastopa najboljših osem igralk na svetu. V rdeči skupini bo vodilna igralka lestvice WTA Romunka Simona Halep v ponedeljek igrala s Francozinjo Caroline Garcia, v drugem dvoboju pa se bosta pomerili Ukrajinka Jelena Svitolina in Danka Caroline Wozniacki.

Izida, bela skupina, 1. krog:

Karolina Pliškova (Češ/3) - Venus Williams (ZDA/5) 6:2, 6:2;

Garbine Muguruza (Špa/2) - Jelena Ostapenko (Lat/7) 6:3, 6:4.