VIDEO: Murray in Wawrinka že zaključila z nastopi v Monte Carlu

Andy Murray, prvi igralec sveta in prvi nosilec teniškega mastersa ATP v Monte Carlu je končal nastope v Monaku že v osmini finala. Škot je na 4,3 milijona evrov vrednem turnirju na pesku v osmini finala klonil proti 24. igralcu z lestvice ATP ter 15. nosilcu, Špancu Albertu Ramosu, ki je zmagal z 2:1 v nizih, dvoboj je trajal dve uri in 33 minut. Murray je vse od marčevske zmage na turnirju v Dubaju dobil vsega dva dvoboja, na zadnje je moral zaradi težav s komolcem počivati dlje časa in nastop v Monte Carlu je bil njegov prvi po enomesečnem počitku. Poškodba je tudi razlog, da je 29-letnik odpovedal nastop v Miamiju.

V osmini finala se je poslovil tudi tretji nosilec Stan Wawrinka. Po dobri uri in 16 minut ga je z 2:0 v nizih izločil Urugvajec Pablo Cuevas. Napredoval pa je Hrvat Marin Čilić, peti nosilec, ki je premagal Čeha Tomaša Berdycha v dveh nizih.

Izidi, osmina finala:

Albert Ramos (Špa/15) - Andy Murray (VBr/1) 2:6, 6:2, 7:5;

Marin Čilić (Hrv/5) - Tomaš Berdych (Češ/9) 6:2, 7:6 (0);

Lucas Pouille (Fra/A-11) - Adrian Mannarino (Fra) 3:0, predaja;

Stan Wawrinka (Švi/3) - Pablo Cuevas (Uru) 4:6, 4:6;