VIDEO: Murray pred OP Francije ne najde peščene forme, Fognini 'skalpiral' številko ena v Rimu

Težave 30-letnega Britanca Andyja Murrayja s peščenimi turnirji in slabe predstave v letu, v katerem brani prvo mesto z lestvice ATP, se nadaljujejo. Murray je po številnih razočaranjih v zadnjih mesecih prišel v Rim kot branilec naslova, enega izmed devetih, ki jih je osvojil leta 2016, toda 29. igralec sveta Italijan Fabio Fognini ga je pred domačimi navijači odpravil brez večjih težav s 6:2 in 6:4 v nizih. Pred OP Francije v Roland Garrosu je Fognini še pokvaril razpoloženje Murrayjevega tabora, ki nestrpno pričakuje turnir v Parizu, ta bo na sporedu čez nekaj manj kot dva tedna. To je bil črn dan za britanski tenis, saj je v torek izgubil tudi Slovenec z britanskim potnim listom Aljaž Bedene, ki ga je odpravil drugi nosilec Novak Đoković. Srb, tudi sam ne preživlja ravno najboljših dni kariere, nikoli ni izpadel pred četrtfinalom na enem svojih najljubših turnirjev, Bedeneta pa je po tesnem prvem nizu in zmagi s 7:6(2) odpravil z zanesljivih 6:2 v drugem nizu.

Izidi:

- 1. krog, ATP (4,273 mio. USD):

Pablo Cuevas (Uru) ‒ Adrian Mannarino (Fra) 6:4, 7:6 (2);

Jack Sock (ZDA/13) ‒ Diego Schwartzman (Arg) 6:4, 1:6, 7:5;

Pablo Carreno (Špa/15) ‒ Gilles Simon (Fra) 6:3, 6:3;

Alexander Zverev (Nem/16) ‒ Kevin Anderson (Jar) 6:4, 4:6, 6:4;

Benoit Paire (Fra) ‒ Nicolas Mahut (Fra) 6:3, 6:4;

David Ferrer (Špa) ‒ Feliciano Lopez (Špa) 4:6, 6:3, 6:1;

Tommy Haas (Nem) ‒ Ernesto Escobedo (ZDA) 6:0, 4:6, 7:6 (1);

Roberto Bautista (Špa) ‒ Aleksander Dolgopolov (Ukr) 6:4, 6:2;

- 2. krog:

David Goffin (Bel/9) ‒ Fernando Verdasco (Špa) 3:6, 6:3, 6:2;

John Isner (ZDA) ‒ Florian Mayer (Nem) 7:6 (4), 7:6 (4);

Tomaš Berdych (Češ/12) ‒ Carlos Berlocq (Arg) 6:3, 6:4;

Novak Đoković (Srb/2) ‒ Aljaž Bedene (VBr) 7:6 (2), 6:2;

Fabio Fognini (Ita) ‒ Andy Murray (VBr/1) 6:2, 6:4;

- 1. krog, WTA (3,076 mio. USD):

Anett Kontaveit (Est) ‒ Andrea Petković (Nem) 6:3, 6:4;

Anastazija Sevastova (Lat) ‒ Irina Begu (Rom) 6:4, 6:4;

Jekaterina Makarova (Rus) ‒ Roberta Vinci (Ita) 6:2, 6:1;

Daria Gavrilova (Avs) ‒ Madison Keys (ZDA/10) 2:6, 7:5, 7:5;

Jelena Ostapenko (Lat) ‒ Shelby Rogers (ZDA) 6:3, 6:4;

Catherine Bellis (ZDA) ‒ Misaki Doi (Jap) 6:4, 7:6 (6);

Kiki Bertens (Niz/15) ‒ Monica Niculescu (Rom) 2:6, 6:2, 6:1;

Julia Görges (Nem) ‒ Kristina Mladenović (Fra/13) 7:6 (6), 7:5;

Lauren Davis (ZDA) ‒ Carla Suarez Navarro (Špa) 6:2, 5:7, 6:3;

Timea Bacsinszky (Švi) ‒ Timea Babos (Mad) 6:2, 6:2;

- 2. krog:

Johanna Konta (VBr/5) ‒ Julija Putinceva (Kaz) 6:3, 6:0.