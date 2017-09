VIDEO: Nadal užival v paru s Federerjem: 'Igrati z njim je bil privilegij'

Sicer velika tekmeca Roger Federer in Rafael Nadal, ki sta skupaj osvojila 35 turnirjev za grand slam, sta prvič nastopila v paru, po izenačenem boju sta v soboto premagala Američana Sama Quarreyja in Jacka Socka. S tem sta osvojila dve točki za Evropo - zmaga v petkovih dvobojih je zagotavljala točko, v sobotnih dve, v nedeljskih pa tri, in poskrbela, da je Evropa po dveh dnevih tekmovanja vodila z 9:3. "To, da sem imel ob sebi Rogerja, je bil velik privilegij. Zgodovinski dogodek, ki se bo težko še kdaj ponovil. Za nekaj časa sva združila moči, kmalu bova spet velika rivala, tako kot sva že nekaj časa. Igrati skupaj s prijateljem in velikim tekmecem je bila moja velika želja, zdaj se mi je uresničila," je bil po dvoboju navdušen Nadal, prav nič manj zadovoljstva ni kazal niti Federer. "Rafa je vse povedal. To bo spomin, tega nikoli ne bom pozabil. Oba sva igrala dobro, tudi tekmec je bil dober, mislim, da so gledalci uživali v tem zgodovinskem dogodku. Kljub temu, da sva oba uživala, pa to ne pomeni, da bova zdaj postala par v dvojicah. To ni dobra ideja, sam enostavno nočem zavirati njegovih ambicij."





Roger Federer in Rafael Nadal (Foto: AP)

Zmagovalec dvoboja je bil tisti, ki je prvi prišel do 13 točk, a pred zadnjim dvobojem se do te številke ni dokopala nobena ekipa. Po zmagi Nemca Alexandra Zvereva proti Querreyju je kazalo, da bo to Evropi uspelo, a je nato Nadal presenetljivo izgubil proti Američanu Johnu Isnerju, tako da je imel Avstralec Nick Kyrgios v zadnjem dvoboju priložnost, da izenači. Premagati je moral Federerja, katerega marketinška agencija je v slogu Ryderjevega pokala v golfu organizirala tekmovanje. Za to je imel celo meč žogo, a je ni izkoristil, kar je Švicar, ki je izgubil prvi niz 4:6, nato pa dobil dva "tie breaka", znal kaznovati.

V petek so zmage za Evropo prispevali Hrvat Marin Čilić, Avstrijec Dominic Thiem in Zverev, edino točko za preostali svet je vknjižila avstralsko-ameriška dvojica Kyrgios/Sock, ki je bila boljša od Nadala in Čeha Tomaša Berdycha. V soboto sta s posamičnima zmagama vodstvo Evrope povišala Federer in Nadal, edini sobotni točki za Svet je prispeval Kyrgios, ki je bil boljši od Berdycha, predstavnik gostiteljev ni zabeležil niti ene zmage, saj je skupaj s Čilićem v nedeljo izgubil tudi igro dvojic.

Naslednje leto bo Laverjev pokal v Chicagu.

Izidi:

- petek:

1:0 Marin Cilić (Hrv) - Frances Tiafoe (ZDA) 7:6 (3), 7:6 (0);

2:0 Dominic Thiem (Avt) - John Isner (ZDA) 6:7 (15), 7:6 (2), 10:7;

3:0 Alexander Zverev (Nem) - Denis Šapovalov (Kan) 7:6 (3), 7:6 (5);

3:1 Nick Kyrgios/Jack Sock (AVS/ZDA) - Rafael Nadal/Tomaš Berdych (Špa/Češ) 6:3, 6:7 (7), 10:7;

- sobota:

5:1 Roger Federer (Švi) - Sam Querrey (ZDA) 6:4, 6:2;

7:1 Rafael Nadal (Špa) - Jack Sock (ZDA) 6:3, 3:6, 11:9;

7:3 Nick Kyrgios (Avs) - Tomaš Berdych (Češ) 4:6, 7:6 (4), 10:6;

9:3 Roger Federer/Rafael Nadal - Sam Quarrey/Jack Sock 6:4, 1:6, 10:5;

- nedelja:

9:6 Jack Sock/John Isner (ZDA) - Tomas Berdych/Marin Cilić (Češ/Hrv) 7:6 (5), 7:6 (5);

12:6 Alexander Zverev (Nem) - Sam Querrey (ZDA) 6:3, 6:4;

12:9 John Isner (ZDA) - Rafael Nadal (Špa) 7:5, 7:6 (1);

15:9 Roger Federer (Švi) - Nick Kyrgios (Avs) 4:6, 7:6 (6), 11:9.