VIDEO: Nemec Zverev prvi finalist Rima

Alexander Zverev (Foto: AP)

Alexander Zverev, ki je 20. aprila dopolnil dvajset let, je z zmago proti Johnu Isnerju postal najmlajši finalist na turnirjih masters v zadnjih desetih letih. Pred desetimi leti je bil na turnirju v Miamiju še mlajši Đoković, ki je bil takrat star 19 let. Đoković je danes v zaradi dežja prekinjenem petkovem dvoboju v četrtfinalu premagal Argentinca Juana Martina Del Potra s 6:1 in 6:4. To je bila že druga letošnja zmaga Srba nad Argentincem, ki ga je izločil v prvem krogu olimpijskih iger v Rio de Janeiru.

Rim, ATP (4.273.775 dolarjev):

- četrtfinale:

Novak Đoković (Srb/2) - Juan Martin Del Potro (Arg) 6:1, 6:3

- polfinale:

Alexander Zverev (Nem/16) - John Isner (ZDA) 6:4, 6:7 (5), 6:1.