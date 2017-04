VIDEO: V Monte Carlu nosilci mislijo resno

V Monte Carlu se je začel teniški turnir serije masters, na katerem se po odmoru vračata najboljša igralca z računalniške kakovostne lestvice Škot Andy Murray in Srb Novak Đoković. Zagotovo pa status prvega favorita ne pripada ne Đokoviću ne Murrayu, ampak je to Španec Rafael Nadal. Uvodoma so bili na vseh dvobojih prepričljivi nosilci.