VIDEO: Novozelandcem 35. jadralski pokal Amerike

Kiviji pod vodstvom Petra Burlinga, sedemkratnega svetovnega in olimpijskega prvaka v razredu 49er iz Ria de Janeira, so Oraclu Jimmyju Spithilla preprečili ubranitev naslova oziroma njegovo tretje zaporedno zmagoslavje. Novozelandska in ameriška posadka sta se merili tudi leta 2013, ko so Novozelandci v finalu vodili že z 8:1, a osmih zaključnih priložnosti niso znali spremeniti v zmago. Namesto tega je jadrnici Oracle Team USA s krmarjem Jimmyjem Spithillom s končnim izidom 9:8 uspel eden najbolj neverjetnih podvigov v športni zgodovini, ko je ekipa praktično nedosegljiv zaostanek spremenila v zmago.



Vsi zmagovalci v tem tisočletju:

leto jadrnica (krmar, država)

2017: Emirates Team New Zealand (Peter Burling, Nova Zelandija)

2013: Oracle Team USA (Jimmy Spithill, ZDA)

2010: BMW Oracle Racing (Jimmy Spithill, Russell Coutts, ZDA)

2007: Alinghi (Russell Coutts, Švica)

2003: Alinghi (Russell Coutts, Švica)

2000: NZL-60 (Russell Coutts, Nova Zelandija)