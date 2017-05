VIDEO: Ob odstopu Räikkönena deček jokal kot dež, nato pa ga je sam Kimi prišel potolažiti, solze je zamenjal nasmešek

Räikkönen je zaradi trka z Verstappnom zaključil dirko že v prvem krogu. (Foto: AP)

Francoski deček, ki je bil od glave do pete oblečen v Ferrarijeva oblačila, ni mogel skriti razočaranja ob odstopu Kimija Räikkönena, ki je že v prvem krogu trčil z Maxom Verstappnom, na dirkališču v Barceloni. Hitro ga je opazil tudi režiser prenosa in ga pokazal gledalcem širom po svetu. Uro po tem pa je deček v Ferrarijevi garaži že imel priložnost spoznati svojega junaka Räikkönena. Skupaj sta se fotografirala, fotografije pa so hitro zaokrožile po Twitterju in postale prava spletna senzacija, Ferrari pa si je pridobil veliko simpatij s tem, ko je dečka iz občinstva povabil v garažo. Kasneje se je Thomas pridružil še mehanikom in skupaj z njimi spremljal podelitev na zmagovalnem odru. Vsekakor je zanj bil to dan, ki ga nikoli ne bo pozabil.