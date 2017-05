VIDEO: 'Že po zmagi v evropski in svetovni ligi ter srebru na EP smo zatrjevali, da ne bomo izgubili motiva

Slovenija se je kot zmagovalec odločilnega obračuna proti Belgiji neposredno uvrstila na svetovno prvenstvo, ki ga bosta prihodnje leto gostili Italija in Bolgarija. Slovenci so ulovili zgodovinsko prvo uvrstitev na odbojkarski mundial. A pravega počitka naši reprezentanti ne bodo imeli, saj jih že v prihodnjih dneh čakajo tekme drugega kakovostnega razreda svetovne lige v Južni Koreji.



Izjave po uvrstitvi na SP:



Slobodan Kovač je na klopi Slovenije debitiral z zgodovinsko uvrstitvijo na SP. (Foto: Aljoša Kravanja)

Slobodan Kovač, selektor Slovenije:

"Moji igralci so začeli z velikim srcem, a manjkala je glava. V prvem nizu smo naredili ogromno napak na servisu in šele, ko so igralci dojeli, da jim je dovolj, če s servisom žoge le pošljejo tekmecem, je bilo takoj bolje. Uvrstitev na svetovno prvenstvo je velik uspeh, a šele prvi korak. Imamo odlično reprezentanco, odlične mlade igralce, ki prihajajo in že svetovna liga, ki se kmalu začne, je priložnost, da naredimo še korak naprej. Priložnost bodo dobili tudi mladi igralci, danes pa jih enostavno nisem mogel poslati v ogenj. Enostavno jih premalo poznam, da bi jim zaupal priložnost v važnih trenutkih. Za izkušenejše pa dobro vem, kako igrajo, ko je najbolj potrebno. Niso me razočarali, lahko se veselimo, izkoristili smo domače igrišče ter izpolnilo prvi cilj v sezoni."



Jan Kozamernik, bloker Slovenije:

"Mi smo šli v tekmo na vse ali nič. Vedeli smo, da je Belgija odlična ekipa in da moramo pokazati veliko, če jih hočemo premagati. Mislim, da so gledalci videli fenomenalno tekmo in našo zasluženo zmago. Na igrišče smo mogoče stopil preveč nervozni, zato smo toliko grešili s servisi, željo smo imeli res veliko. A na koncu se je vse obrnilo v našo korist. Obdržali smo mirne živce, dobili ključne točke in zmagali. Mislim, da smo držali dober sprejem, dobro smo izkoriščali protinapade in napade. To je odločilo tekmo. V servisu pa imamo še veliko rezerv, a tudi brez njega smo se lahko kosali z odlično Belgijo."

Tine Urnaut (Foto: Aljoša Kravanja)

Tine Urnaut, kapetan Slovenije:

"Super. Mi smo že po zmagi v evropski in svetovni ligi in drugem mestu na evropskem prvenstvu zatrjevali, da ne bomo izgubili motiva. Nismo ga, mislim, da smo danes to dokazali. Želimo še višje, uvrstitev na SP je res zelo velik uspeh. A klub kakovosti v ekipi moramo ostati skromni. Edini način je, da gremo tekmo za tekmo. Danes smo malo preveč evforično startali, preveč smo hoteli, manjkalo nam je uigranosti, naredili smo preveč napak. A z bolj taktično igro smo prišli do uspeha, kar je najvažneje."