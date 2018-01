VIDEO: Ogierju prva dirka sezone v Monte Carlu: 'Razmere so pogosto zahtevne, tokrat je bilo še slabše'

Janezek pride v ginekološko ambulanto. Dolgočasi se, ko čaka, da pride mamica na vrsto. Mimo pride nosečnica in Janezek z roko pokaže na njen trebuh ter jo vpraša: ''Teta, kaj pa je to?''

''To je moj dojenček.''

''Pa ga imate radi?''

''Seveda, zelo ga imam rada.''

''Zakaj ste ga pa potem pojedli?''