VIDEO: Petje kot McGregor v Tivoliju lovi drugi šampionski pas, Ljubljani se bo predstavil tudi Brestovac

Od FFC-jevega dogodka v Atenah sta minila že več kot dva tedna in odzivi lokalnih medijev še kar niso potihnili. Številni portali in dnevni časopisi so zelo podrobno analizirali vse, kar se je dogajalo v grški prestolnici na dogodku FFC 28, celoten dogodek pa so označili kot najboljši borilni spektakel v Grčiji vseh časov, kar je izjemno velik poklon. To je bil sicer drugi FFC v Atenah, ki je sledil prav tako zelo uspešnem dogodku februarja 2016. Tudi takrat so bili grški mediji zelo zadovoljni s tem, kar so videli v ringu, in organizatorje so spodbujali, da se spet vrnejo. Naslednja postaja za borce, ki se borijo pod okriljem organizacije FFC pa je Ljubljana, natančneje Hala Tivoli. Na dogodku poimenovanem FFC29 bo nastopil tudi eden najboljših slovenskih borcev oziroma kikbokserjev, ki se bori po pravilih K-1, Samo Petje. Samo je v Atenah uspešno ubranil naslov v lahki kategoriji, potem ko je odpravil domačega borca Meletisa Kakoubavasa. S tem je slovenski šampion tudi maščeval boleč poraz, ki mu ga je Grk zadal pred nekaj leti. A sedaj ima Petje postavljen povsem nove cilje.

Samo Petje bo pred domačimi gledalci poskušal osvojiti šampionski pas še v drugi različni kategoriji. (Foto: Dimitris Karteris)

V Ljubljani bo poskušal na dogodku FFC29 osvojiti nekaj, kar je uspelo le redko kateremu borcu - osvojiti šampionski pas v dveh različnih kategorijah. Pred domačim občinstvom bo namreč skočil kategorijo višje (do 77 kg.) in se bo za naslov udaril z Eyevanom Danenbergom. Omenjeni borec je v Atenah uspešno ubranil svoj pas, potem ko je z nokavtom odpravil Ivana Bilića. A Slovenec se nizozemskega nasprotnika ne boji in bo storil vse, kar je v njegovi moči, da pred domačimi navijači visoko v zrak dvigne še šampionski pas v velterski kategoriji in se z zlatimi črkami zapiše v zgodovino slovenskega kikboksa. "Vse skupaj se je razvilo iz šale oziroma velike želje, organizatorjem pa se je ideja zdela zanimiva. V UFC je tako Conor McGregor, prvak v peresno lahki kategoriji napadel naslov v lahki skupini," razloži fant, ki sicer tehta 76 kilogramov, pred borbo pa običajno z dieto izgubi nekaj kil. Sedaj dieta ne bo potrebna, zato bo le ohranjal svojo težo. "Največji izziv bo morda prav sam motiv, saj si lahko zagotovim naslov prvaka v kar dveh kategorijah, česar v tem prostoru ni uspelo doseči še nikomur. Prepričan sem v svojo zmago, drugače dvoboja ne bi sprejel," je še jasen Petje.

Organizacija FFC je bila nad dogodkom v Atenah zelo navdušena in je ljubljanskim organizatorjem postavila visoko letvico. Slovenskih ljubiteljev borilnih veščin pa ne bo navduševal zgolj Samo Petje. Ljubljanski publiki se bo po pravilih K-1 predstavil še Aleksander Stankov. Po pravilih MMA pa bosta nastopila še Uroš Jurišič in Tilen Kolarič. V Tivoli pa prihaja tudi hrvaški "hrust" Mladen Brestovac, ki velja za enega najboljših kikbokserjev na področju nekdanje Jugoslavije. Kot ste ljubitelji FFC večerov že vajeni, se bodo borci pomerili v borbah po pravilih K-1 in po pravilih MMA. Skupno pa se bo v Tivoliju predstavilo 20 borcev, ki se bodo pomerili v desetih različnih borbah. Poleg Slovenije, bodo borci zastopali še Hrvašk, Srbijo, Bosno in Hercegovino, Nizozemsko, Francijo, Avstrijo, Moldavijo in Brazilijo.

K1 (kikboks):

Samo Petje (SLO) vs. Eyevan Danenberg (NIZ) – do 77kg

Mladen Brestovac (HRV) vs Dževad Poturak (BiH) – težka kategorija

Donegi Abena (NIZ) vs. Daniel Lentie (FRA) - težka kategorija

Aleksander Stankov (SLO) vs. Rene Wimmer (AUT) – 85kg

Strahinja Denić (SRB) vs. Ivan Šakić (BiH) – do 85kg

MMA (mešane borilne veščine):

Luka Jelčić (HRV) vs. Valeriu Mircea (MOL) – do 70kg

Uroš Jurišič (SLO) vs. Sergio Souza (BRA) – do 80kg

Tilen Kolarič (SLO) vs. Ahmed Vila (BiH) – do 66kg

Ivan Erslan (HRV) vs. Ivica Tadijanov (HRV) – do 93kg

Jasmin Memović (BiH) vs. Marko Ostanek (HRV) – do 75kg