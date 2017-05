VIDEO: Po zmagi nad Đokovićem še do rekorda kariere: Zverev prvič član elitne deseterice

Alexander Zverev je slavil v Rimu. (Foto: AP)

Srb Novak Đoković, ki je izgubil v finalu, je kljub temu zmanjšal zaostanek za vodilnim, Škotom Andyjem Murrayjem, ki je moral italijansko prestolnico zapustiti že po drugem krogu. Razlika zdaj znaša 2925 točk. Slovenski igralci so več ali manj zadržali uvrstitve iz prejšnjega tedna. Blaž Kavčič je napredoval na 116. mesto, Blaž Rola je 209., Grega Žemlja pa 219.

Slovenija bo imela v kvalifikacijah za drugi grand slam sezone, odprto prvenstvo Francije v tenisu v Roland Garrosu, kar šest predstavnikov. Pri moških Blaža Kavčiča, Blaža Rolo in Grega Žemljo, pri dekletih pa Polono Hercog, Tamaro Zidanšek in Dalilo Jakupovič.

Vsi trije ta teden nastopajo v kvalifikacijah za odprto prvenstvo Francije. Potem ko je že nekaj časa najuspešnejša igralka sezone in vodilna na razpredelnici Race to Singapore, je Ukrajinka Elina Svitolina zdaj opozorila nase še na lestvici WTA. Z zmago v Rimu, njeno četrto v sezoni, se je iz enajstega mesta prebila na šesto. V vodstvu ostaja Nemka Angelique Kerber, ki letos še ni osvojila turnirja. Zahvaljujoč dobrim predstavam v večnem mestu sta opazen napredek naredili tudi 21-letna Anett Kontaveit iz Estonije, ki je napredovala za 16 mest (52.), ter Nemka Mona Barthel, ki se je iz 60. mesta prebila na 47. Največji skok pa pripada nekdanji številki ena, Rusinji Mariji Šarapovi, ki je v Rimu izpadla v drugem krogu. Napredovala je za 38 mest in je zdaj 173. igralka sveta. Pred njo sta dve Slovenki; Dalila Jakupovič na 129. mesto in Tamara Zidanšek na 155. Polona Hercog, ki bo tako kot slednji nastopila v kvalifikacijah Roland Garrosa, povratek v tekmovalne arene začenja iz 198. mesta.



Lestvica ATP (22. maj):

1. (1) Andy Murray (VBr) 10.370

2. (2) Novak Đoković (Srb) 7445

3. (3) Stan Wawrinka (Švi) 5445

4. (4) Rafael Nadal (Špa) 5375

5. (5) Roger Federer (Švi) 5035

6. (6) Miloš Raonić (Kan) 4360

7. (7) Dominic Thiem (Avt) 4145

8. (8) Marin Ćilić (Hrv) 3765

9. (9) Kei Nishikori (Jap) 3560

10. (17) Alexander Zverev (Nem) 3150

...

116. (118) Blaž Kavčič (Slo) 486

209. (205) Blaž Rola (Slo) 253

219. (218) Grega Žemlja (Slo) 239

740. (742) Tom Kočevar-Dešman (Slo) 28

793. (786) Nik Razboršek (Slo) 23

888. (865) Tomislav Ternar (Slo) 15



Lestvica WTA (22. maj):

1. (1) Angelique Kerber (Nem) 7035

2. (2) Serena Williams (ZDA) 6110

3. (3) Karolina Pliškova (Češ) 6100

4. (4) Simona Halep (Rom) 5790

5. (7) Garbine Muguruza (Špa) 4636

6. (11) Elina Svitolina (Ukr) 4575

7. (5) Dominika Cibulkova (Slk) 4480

8. (6) Johanna Konta (VBr) 4330

9. (8) Svetlana Kuznjecova (Rus) 4310

10. (9) Agnieszka Radwanska (Pol) 4095

...

129. (130.) Dalila Jakupovič (Slo) 422

155. (141.) Tamara Zidanšek (Slo) 344

198. (179.) Polona Hercog (Slo) 272

260. (257.) Tadeja Majerič (Slo) 192

515. (513.) Manca Pislak (Slo) 56