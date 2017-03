V "kletki" sta se na dvoboju MMA udarila Alan Vasquez in Axel Cazares . In to dobesedno, saj je že v uvodni rundi prišlo do silovitega naleta obeh borcev, ki sta skoraja istočano udarila in zadela v polno. Oba sta obležala, zmagal pa je Vasquez, ki se je hitreje pobral na noge od tekmeca.