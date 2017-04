VIDEO: Popolna kenijska prevlada na 121. izdaji bostonskega maratona

Geoffrey Kirui v moški in Edna Kiplagat v ženski konkurenci sta zmagovalca že 121. izdaje slovitega in prestižnega bostonskega maratona. Štiriindvajsetletni Kirui je slavil s časom dveh ur, devet minut in 37 sekund, njegova rojakinja pa je med dolgoprogašicami pometla s konkurenco s časom dveh ur, 21 minut in 52 sekund.