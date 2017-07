VIDEO: Porte stabilen po grozovitem padcu, Martin kritičen do organizatorjev: Dobili so to, kar so želeli

Tako so reševalci Porta stabilizirali in odpeljali s prizorišča nesreče. (Foto: AP)

Dvaintridesetletni Richie Porte, ki je sodil v najožji krog favoritov, je na spustu po strmem vzponu na Mont du Chat grdo padel. Zapeljal je s ceste, ob padcu ga je vrglo na drugo stran, kjer je priletel v skale. Ob tem je podrl še Dana Martina, ki pa je lahko nadaljeval. "Richieja Porta so prepeljali v medicinski center Metropole Savoie v Chamberyju, kjer so ga nemudoma pregledali z rentgenom, da so določili obseg njegovih poškodb. Njegovo stanje je stabilno od samega začetka, je odziven in se je spomnil vsega, kar se zgodilo pred in po nesreči," je za cyclingnews pojasnil moštveni zdravnik Max Testa. "Bile je v velikih bolečinah in morali smo počakati na zdravniško pomoč. Sprva je spraševal, kjer ima čelado in očala," je še dodal Testa.

Ob zlomljenih oziroma počenih ključnici in medenici je utrpel tudi obsežne površinske praske in odrgnine. Tako kot med lanskimi olimpijskimi igrami v Riu je najbolj trpela desna polovica telesa, lani je utrpel poškodbo desne rame. V ameriški kolesarski ekipi, katere pokrovitelj je podjetje s sedežem v Švici, so prepričani, da Porte ne bo potreboval kirurškega posega in da bo lahko že v ponedeljek odpotoval domov, kjer bo nadaljeval okrevanje, ki bo, če ne bo kakšnih zapletov, trajalo od štiri do šest tednov. V ekipi so celo tako optimistični, da pričakujejo, da bo Porte lahko že avgusta znova vrtel pedala. "Richie je v zavoju povsem izgubil nadzor nad kolesom. Bilo je zelo spolzko. Očitno so organizatorji dobili to, kar so si želeli. V predelu pod drevesi je bilo izjemno spolzko. Sam sem imel veliko srečo, da se nisem tudi sam poškodoval," je bil kritičen Dan Martin, katerega je ob padcu zbil Porte. Britanec je kljub težavam s kolesom lahko nadaljeval z etapo in je prišel v cilj, a pri tem izgubil veliko dragocenega časa v bitki za visoko uvrstitev.

Nedeljska kraljevska etapa je bila brutalna, odstopilo je kar pet kolesarjev, ob Portu še moštveni kolega vodilnega, v rumeno majico oblečenega, Chrisa Frooma (Sky) Geraint Thomas, sedmerica pa je bila izločena, kajti prehitela jih je časovna metla. V le eni etapi je Tour izgubil 12 kolesarjev. Že uvodne etape letošnjega francoskega kroga so bile zelo izločilne. Dirka po Franciji je že uvodoma izgubila kar tri kolesarske ase, ob Slovaku Petru Saganu, ki so ga diskvalificirali po nevarni vožnji in ogrožanju preostalih tekmovalcev, je francosko pentljo predčasno končal tudi Britanec Mark Cavendish, ki si je v padcu po srečanju s Saganovim komolcem zlomil ramo. Začetek letošnjega Toura pa se je zelo slabo razpletel tudi za španskega člana ekipe Movistar Alejandra Valverdeja, ki si je v uvodnem posamičnem kronometru huje poškodoval koleno.