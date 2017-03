VIDEO: Razprodana arena v Manchestru priča maščevanju Crolle ali vnovičnem zmagoslavju Linaresa?

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Za naslov svetovnega prvaka WBA v lahki kategoriji se bosta na povratnem obračunu udarila Jorge Linares (41-3-0) in Anthony Crolla (31-5-3). Slednja sta se prvič pomerila že v jeseni, ko je Venezuelec po soglasni sodniški odločitvi premagal Britanca, mu odvzel šampionski pas in osvojil naziv najboljšega na svetu po verziji WBA. Crolla je tokrat odločen, da si v povratni borbi prisvoji nazaj, kar mu je bilo odvzeto in znova stopi na prestol lažjekategornikov v eni izmed štirih najprestižnejših boksarskih verzij.

"To bo še en dolg boj, kot vedno sem pripravljen na 12 trdih rund, vendar menim, da bo izid tokrat drugačen," je zagotovil Britanec, medtem ko ima na drugi strani aktualni svetovni prvak Linares svoje načrte. Venezuelec na Otok prihaja popolnoma brez pritiska, saj je na tujem dosti manj obremenjen in toliko bolj motiviran za zmago, zaradi česar se nam prav zagotovo obeta nova prava boksarska poslastica.