VIDEO: Quintana zmagal na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja

Najboljši Slovenec je bil Primož Roglič (Lotto-Jumbo), ki je etapo kljub poškodbi prsta končal na petem mestu (0:11), skupno pa je bil četrti (+0:45). Pred njim sta bila skupno le še Rohan Dennis (0:25) in Francoz Thibaut Pinot (FDJ, +0:36). V etapi je bil drugi Nizozemec Jos van Emden (Lotto - Jumbo) in tretji Avstralec Michael Hepburn (Orica), ki sta zaostala po tri sekunde, osem sekund zaostanka pa je imel četrtouvrščeni Britanec Stephen Cummings (Dimension). Simon Špilak (Alpecin-Katjuša) je bil skupno 11. (+2:04), v etapi pa 54. (0:46), mesto za Matejem Mohoričem (Emirates, 0:46), ki je bil skupno tretji Slovenec na 73. mestu (36:16). Luka Mezgec (Orica) je končal na skupno 111. mestu (1:00,41), Marko Kump (Emirates) pa je bil 164.(+5:11).





Nairo Quintana (Foto: AP)

"Na tej dirki zelo rad nastopam. Vesel sem, da sem zmagal skupno že drugič doslej, zahvaljujem pa se članom moje ekipe, ki so mi pomagali do tega dosežka. Za mano je sijajna vožnja na čas. Niti za trenutek nisem pomišljal, da bi lahko izgubil prvo mesto, ker sem imel že prej veliko prednost," je pojasnil Nairo Quintana, ki je bil v zadnji etapi sicer 45. (+0:41). Quintana bo maja verjetno skušal še drugič osvojiti dirko po Italiji. "Za mano je dober teden, ki se je začel z ekipo zmago v kronometru in mojo danes na posamični vožnji na čas. Imeli smo vzpone in padce, toda na koncu se je vse skupaj izšlo zelo dobro," je ocenil Dennis.