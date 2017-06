VIDEO: Rokometaši Vardarja v Skopju povzročili 'norišnico', predsednik že deli odlikovanja

Rokometaše Vardarja je več tisoč navijačev pozdravilo že ob izkrcavanju z letala na letališču Aleksandra Velikega v Skopju, kjer so se junaki makedonskega moštva hitro povzpeli na dvonadstropni avtobus, ki jih je nato popeljal skozi prestolnico. Ta po razpadu Jugoslavije ni imela veliko razlogov za slavje, državo pretresajo tudi številni politični spopadi in nesoglasja med makedonsko ter albansko skupnostjo, toda uspeh Vardarja je vsaj za nekaj časa uspel združiti obe strani mesta. Največjih ovacij je bil seveda deležen strelec zmagovitega gola v finalu, nekdanji član velenjskega Gorenja Hrvat Ivan Čupić, ki je bil tako kot rojak Luka Cindrić, ta je podobno dramatično z zadnjim strelom na tekmi odločil polfinale z Barcelono, med vidnejšimi posamezniki zaključnega turnirja v Kölnu. Rokometaši so v prestolnico Makedonije prispeli nekaj po 11. uri popoldne v torek, nato pa se z avtobusom, na katerem je z velikimi črkami pisalo "šampioni", podali v središče mesta.

"Sanje so se uresničile, hvala vsem. Naslov evropskega prvaka predstavlja ogromen uspeh za rokomet in šport v Makedoniji," je dejal Cindrić, Čupić je dodal: "Ponosen sem, ker sem član Vardarja!" Za Makedonci je izjemna sezona, v kateri so osvojili tudi naslov v ligi SEHA, medtem ko je Čupić že lani postal evropski prvak s poljskim Kielcami in zdaj kot prvi v zgodovini ubranil naslov. "Skupaj smo že pet let in uresničilo smo sanje. Uživaj, Makedonija!" je bil čustven še en Hrvat v makedonskih vrstah Igor Karačić. Nove narodne heroje je v mestu pričakal tudi predsednik Makedonske rokometne zveze (RFM) Živko Mukaetov, župan Skopja Koce Trajanovski in direktor Agencije za šport in mladino Marjan Spaseski. Makedonski predsednik Đorđe Ivanov jim je kasneje podelil še odlikovanja za posebne zasluge.