VIDEO: Sainz slavil na Dakarju, Marčič zelo zadovoljen, da je dosegel cilj

Carlos Sainz (Peugeot) je s tem zabeležil drugo zmago na puščavskem reliju, za 55-letnikom sta se zvrstila dva voznika Toyote, Nasser Al-Attiyah iz Katarja in Južnoafričan Giniel de Villiers. Sainz je sicer zadnjo etapo končal šele na devetem mestu in zaostal 43:40 minute, a je kljub temu postal najstarejši skupni zmagovalec te zahtevne preizkušnje. To je hkrati tudi tretja zmaga za Peugeot v četrtem nastopu, francoski proizvajalec pa je že razkril, da prihodnje leto ne bo sodeloval.

Odkar je Sainz prvič zmagal na tem reliju leta 2010, je nato preizkušnjo končal le še enkrat doslej, kot pa je dejal po zmagi, je bila njegova strategija, "da nekako preživi vožnjo čez sipine in si prednost pribori na hitrejših, bolj ravninskih etapah".

Simon Marčič je končal reli Dakar. (Foto: Tina Torelli)

Med motoristi, kjer je znova sodeloval tudi Mariborčan Simon Marčič, se je prve zmage v karieri veselil Avstrijec Matthias Walkner s KTM-om pred zmagovalcem današnje zadnje etape, Argentincem Kevinom Benavidesom (Honda), skupno tretji je bil Avstralec Toby Price (KTM). Marčič je imel na dirki znova veliko težav, po današnjem 68. mestu in zaostanku pol ure je dirko zaključil na skupnem 69. mestu z zaostankom skoraj 30 ur. Reli je končalo 85 motoristov.

Marčič je letos odvozil svoj četrti Dakar in se že drugič uspel prebiti do cilja. Dosegel je 69. mesto v skupni razvrstitvi in 13. mesto v svoji kategoriji brez dovoljene pomoči mehanikov. Na 9000 kilometrov najtežje dirke na svetu, ki je letos prečila Peru, Bolivijo in Argentino je uničil eno verigo, en zobnik, cev oljne črpalke, enkrat je motor potiskal v cilj, enkrat ga je sotekmovalec vlekel v cilj, enkrat je resno padel pri hitrosti blizu 100 kilometrov na uro in enkrat se je zares (za 100 km) izgubil. A se uspel prebiti do cilja na najtežjem Dakarju v zadnjem desetletju odkar je reli v Južni Ameriki.