VIDEO: Šarapova bo potrebovala še eno vabilo, Mladenovićeva pokopala upe Rusinje v Stuttgartu

V finalu teniškega turnirja WTA v Stuttgartu z nagradnim skladom 776.000 dolarjev se bosta pomerili Francozinja Kristina Mladenović in Nemka Laura Siegemund. Mladenovićeva je v polfinalu ugnala povratnico po dopinškem prekršku Rusinjo Marijo Šarapovo s 3:6, 7:5 in 6:4, medtem ko je bila Siegmundova boljša od Romunke Simone Halep s 6:4 in 7:5. Šarapova, ki je "odsedela" 15-mesečno prepoved zaradi zlorabe meldonija, je v Stuttgartu nastopila s posebnim povabilom prirediteljev in se morala posloviti v polfinalu, kjer je priznala premoč Mladenovićevi. Nekdanja številka 1 ženskega tenisa je bila sicer deležna številnih kritik soigralk, tudi s strani Mladenovićeve, saj so ji prireditelji šli na roko s posebnim povabilom, kljub temu pa se je prebila med najboljše štiri.

Šarapova pravi, da bi pred turnirjem z veseljem podpisala uvrstitev v polfinale. (Foto: AP)

"Nisem jezna, vesela sem, da sem dobila priložnost, bila v vodstvu v drugem nizu, a nato sem popustila, dovolila tekmici pobudo, kar je bilo dovolj za njeno zmago. Če bi na začetku tedna vedela, da bom prišla tako daleč, bi bila vesela že takrat," je ob povratku in slovesu v polfinalu dejala Šarapova. Rusinja zdaj čaka do 16. maja, če bo posebno povabilo dobila tudi za odprto prvenstvo Francije v Roland Garrosu.

Izida, polfinale:

Kristina Mladenović (Fra) ‒ Marija Šarapova (Rus) 3:6, 7:5, 6:4;

Laura Siegemund (Nem) ‒ Simona Halep (Rom/4) 6:4, 7:5.