VIDEO: Serena Williams ne bo branila lovorike v Melbournu

Serena Williams je odpovedala nastop OP Avstralije. (Foto: AP)

Organizatorji Australian Opna so potrdili, da je Serena Williams odpovedala težko pričakovan nastop v očeh ljubiteljev tenisa. To je hud udarec za organizatorje turnirja, ki so še pred dnevi zatrjevali, da bo Američanka branila naslov. A povsem razumljivo s športnega vidika. Williamsova je nazadnje igrala lani v Melbournu, septembra je rodila hčerko, minuli teden pa zaigrala na ekshibiciji v Abu Dabiju. Tam je morala priznati premoč Latvijki Jeleni Ostapenko, ki je 36-letnico na ekshibicijskem turnirju v Abu Dabiju premagala s 6:2, 3:6 in 10:5. "Po turnirju v Abu dabiju sem ugotovila, da še nisem nared za takšne napore. Čeprav treniram in sem blizu pravi formi, ta za zdaj še ni takšna, kot bi si sama želela. Moj trener in ekipa me ves čas opozarjajo, naj nastopim le na tistih turnirjih, kjer sem v dobri formi oziroma ustrezno pripravljena na napore. Ta čas še nisem tam," je ob odpovedi dejala Williamsova, dobitnica 23 turnirjev za veliki slam.

"Lahko tekmujem, a enostavno še nočem tekmovati. Želim si biti res stoodstotno pripravljena in potrebovala bom še nekaj časa," je še dejala prva zvezda ženskega tenisa, ki je sicer mesece zatrjevala, da je materinstvo ne bo oviralo pri vrnitvi k tenisu.