VIDEO: Slovenci po novi uvrstitvi na EP: 'Visoka zmaga je najlepše možno darilo ob koncu sezone'

Slovenska moška rokometna reprezentanca se je po zmagi nad Portugalsko uvrstila na evropsko prvenstvo, ki bo med 12. in 28. januarjem prihodnje leto na Hrvaškem. Slovenija je v kvalifikacijski skupini 5 osvojila drugo mesto, na šestih tekmah pa je dosegla tri zmage, neodločen izid ter doživela dva poraza. Prvo mesto je osvojila Nemčija, tretje Portugalska, četrto pa Švica. Žreb skupin za zaključni turnir stare celine v Zagrebu, Splitu, Varaždinu in Poreču bo v petek, 23. junija, v hrvaški prestolnici. Slovenija bo v začetku prihodnjega leta enajstič nastopila na evropskem prvenstvu. Doslej je bila najboljša na domačem sklepnem turnirju 2004, ko je osvojila odličje srebrnega leska. Na Hrvaškem 2000 je zasedla peto, v Srbiji 2012 šesto, v Švici 2006 osmo, na Portugalskem 1994 in na Norveškem 2010 deseto, v Španiji 1996 in v Avstriji 2010 11., na Švedskem 2002 12. ter na Poljskem 2016 14. mesto.



Tekma Slovenija - Portugalska je bila v prvem delui še nekako enakovredna, v nadaljevanju pa so naši rokometaši zagospodarili na parketu. (Foto: Miro Majcen)

Izjave po tekmi s Portugalsko:

Veselin Vujović, selektor Slovenije: "V prvem polčasu smo igrali malce v krču, posledica tega so bile tudi tri zapravljene sedemmetrovke, pa tudi malce čuden kriterij islandskega sodniškega para. Portugalci so igrali dobro, a vedel sem, da v primeru naše dobre obrambe nimajo možnosti za zmago. Ta je bila med celotno tekmo na zelo visoki ravni, vseskozi smo igrali čvrsto in zelo sem vesel, da so se moji varovanci prebili na evropsko prvenstvo."

Marko Bezjak, reprezentant Slovenije: "Vedeli smo, da bo tekma s Portugalci zelo zahtevna. Že v prvem polčasu smo imeli priložnost, da stremo njihov odpor in povedemo za štiri gole, a se nam namera ni posrečila. Odločilnih je bilo uvodnih deset minut drugega polčasa, v tem obdobju smo naredili razliko in odigrali tako, kot smo si želeli, na koncu pa tudi zasluženo zmagali."

Jure Dolenec, reprezentant Slovenije: "Prvi polčas ni bil najboljši, predvsem velike rezerve so bile v igri v napadu, ki nam nikakor ni stekla. Drugi polčas je bil veliko boljši, obramba je ostala na visoki ravni, tudi vratarja sta bila sijajna, v napadu pa našli kakovostne rešitve in zasluženo zmagali."

Matej Gaber, reprezentant Slovenije: "Vesel sem, da smo zadnje dejanje v tej sezoni končali na tako prepričljiv način. Za zadnjo tekmo smo se morali pošteno zbrati in pokazati vso moč proti kakovostnim Portugalcem. Dobro smo se pripravili na njihovo obrambo, čeravno ni bila v celoti takšna, kot smo jo pričakovali. Skozi celotno tekmo smo bili zelo zbrani, predvsem v obrambi, saj smo prejeli zgolj 18 golov."

Blaž Janc, reprezentant Slovenije: "Ob tej priložnosti bi se najprej zahvalil naši zdravniški službi in fizioterapevtu Žanu, ki me je v zelo kratkem času usposobil za igro. Hvala tudi fenomenalnemu koprskemu občinstvu za lepo spodbudo med celotno tekmo. Ključ do zmage je bila igra v obrambi, število zadetkov zgovorno priča o tem, visoka zmaga pa je najlepše možno darilo ob koncu sezone."