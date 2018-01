VIDEO: Slovenci znali proslaviti zmago: Kavtičnik (spet) zapel, Vujović blestel z motivacijskim govorom

Urh Kastelic je bil do torka med najbolj anonimnimi slovenskimi reprezentanti, šele 21-letnega vratarja iz Posavja pa so po zmagi nad Španijo (31:26) oblegali kot največje zvezdnike. Po fantastični predstavi se je Kastelic na novinarski konferenci pridružil selektorju Veselinu Vujoviću in na vprašanje našega Žige Lesjaka priznal, da mu je bilo veliko lažje ob podpori glasnih navijačev.

Kavtičnik (v sredini) je z mikrofonom v roki vodja zabav v slačilnici slovenske rokometne reprezentance. (Foto: Damjan Žibert)

Odločila je naša obramba. Do 50. minute smo igrali na vrhunski ravni v obrambi in napadu, vsi igralci s klopi so prispevali svoj delež k pomembni zmagi. Na tej tekmi smo dali svoj maksimum. Prvi polčas je bil dokaj izenačen, v drugem pa smo dodali plin v obrambi, Španci so imeli z njo velikanske probleme. Borut Mačkovšek, levi zunanji slovenske reprezentance

"Ko me je selektor uvrstil v ekipo, sem bil seveda zelo vesel za dano priložnost. V bistvu nisem vedel, kaj lahko pričakujem od tekme. Ko pa sem videl, kakšni so navijači in naša obramba, pa res ni bilo težko stati v golu in braniti," je povedal Kastelic.

"Ponosen sem na svoje fante. Od samega začetka so igrali na zelo visoki ravni. Obrambe Kastelica so nam dale zanesljivost, bil je pravi steber obrambe," je talentiranega čuvaja mreže pohvalil selektor Vujović. "V prvem polčasu smo se vseskozi tipali s Španci in pokazali preveč strahu do njih, v drugi polovici tekme pa smo se povsem razleteli na igrišču. Mojim varovancem lahko zamerim le igro v zadnjih desetih minutah tekme, saj so preveč gledali semafor in čakali na konec dvoboja. Pokazali smo karakter zmagovite ekipe, a nič še nismo naredili. Pred nami je zahtevna tekma s Češko, čakamo pa tudi na razplete drugih tekem v naši skupini."

Iz garderobe odmeval Avsenik

Doprinos Kastelica je izpostavil tudi Miha Zarabec: "Imeli smo fantastičnega vratarja in neverjetno obrambo. Škoda, da naša obramba ni bila na tako visoki ravni tudi na drugih tekmah. Odigrali smo eno popolno tekmo, tudi kakšna žoga več se je odbila v naše roke. O tej tekmi ne bomo več razmišljali, moramo gledati naprej in na naslednjo tekmo. Spet smo optimisti, jutri nas čakajo Čehi."

Vid Kavtičnik in soigralci so medtem tako kot po prejšnjih zmagah na prvenstvu že peli v slačilnici, repertoar kapetana in soigralcev (ter Kavtičnikovega zvestega pomagača, fizioterapevta Žana Ranta Roosa) pa je tokrat obsegal tudi zimzelene pesmi legendarnega Slavka Avsenika.

Vujović resno zagrozil med minuto odmora

Po zmagi nad Španci je Kavtičnik povedal: "Po vseh težavah na tem evropskem prvenstvu smo se dobro dvignili in tekmo s Španijo odigrali na veliko višji ravni kot pred dnevi proti Danski. Vsak igralec je dvignil našo igro, imeli smo tudi nekaj sreče z odbitimi žogami, a sreča spremlja hrabre. Čestitke vsem mojim soigralcem, a tudi gledalcem, danes smo vsi skupaj pustili srce na igrišču."

Po spletu se takoj po tekmi že širi videoposnetek govora selektorja Vujovića med eno od minut odmora, ko je Blažu Blagotinšku zabrusil, da bo v primeru, če ga preigra Joan Canellas, na mestu ubil njega in še sebe.

"Če te Canellas preigra, bom ubil tebe in sebe, na mestu naju bom nemudoma ubil. On je že zdavnaj umrl ..." se je glasil del Vujovićevih navodil Blagotinšku, ki na svojo srečo in na srečo selektorja ni razočaral.

Sicer pa so Slovencem za zmago čestitali številni rojaki, med njimi tudi Luka Dončić, ki je podvig rokometašev proslavljal globoko za "sovražnikovimi bojnimi črtami" na Iberskem polotoku.