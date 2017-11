VIDEO: Smrtna nesreča na dirkališču v Macau

Ozko mestno dirkališče v Macau velja za posebej nevarno, prav zaradi izziva pa je izredno priljubljeno pri številnih dirkačih. Natančnih podatkov o razlogih za nesrečo Daniela Hegartyja še ni. Sama dirka pa se je končala z negodovanjem udeležencev, saj so prireditelji kljub hudi nesreči pozvali najboljše na podelitev. Hegarty je bil poklicni dirkač 14 let, nazadnje pa je nastopal prav na najbolj tveganih dirkah po mestih, kot je to v Macau. Kljub številnim padcem in poškodbam se je vselej vedno znova vračal na dirke.

Velja dodati, da se je pred petimi leti v istem ovinku v Macau smrtno ponesrečil Portugalec Luis Carreira, novembra 2005 je v Macau, kjer dirka poteka vse od leta 1954, umrl Francoz Bruno Bonhuil.