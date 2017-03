VIDEO: Sodniški 'masaker' slovenskih prvakov v Zagrebu

Rokometaši PPD Zagreba se po sinočnji zmagi Vardarja nad Kristianstadom veselijo uvrstitve v osmino finala Lige prvakov. Pravzaprav so lahko deloma z veseljem začeli že po četrtkovem obrčaunu s Celjem Pivovarno Laško, ki so ga dobili s 23:21. Zmagali so ravno dva gola, kolikor je bilo potrebno, da se uvrstijo v naslednji krog tekmovanja. A če so že lani to naredili v sila sumljivih okoliščinah – izdatno sta slovenskim državnim prvakom delo v Areni Zagreb onemogočala črnogorska sodnika - , težko najdemo ustrezen izraz za letošnjo tekmo.





"Igrali smo rokomet, poudarjam rokomet in tu se bom zaustavil," je na novinarski konferenci v Zagrebu dejal trener Celjanov Branko Tamše, ki preprosto ni hotel komentirati sojenja. (Foto: SEHA

Glede na posnetek, ki je zakrožil na spletu, bi lahko mirne volje zaključili, da Celjanom sredi Zagreba ni bilo dovoljeno izgubiti z manjšo razliko, kot jo potrebujejo za napredovanje igralci iz Zagreba. Celjani so sicer še pred tekmo verjeli, da bodo dvoboj zanesljivo dobili, a ko sta na sceno stopila beloruska delivca pravice Andrej Repkin in Siarhei Gousko, je bilo vsega konec. Prepovedano je bilo izvajanje 'hitrega centra', prestopi, igranje v vratarjevem prostoru, grobi prekrški, udarci v predel obraza in še bi lahko naštevali.



Ravno zato je še toliko težje razumeti predstavo za javnost trenerja hrvaških prvakov Silvia Ivandijo, ki je po tekmi omenjal celjske provokacije in valjanje po igrišču. Očitno je iskal le sredstva s katerim bi deloma zakril umazano delo, ki sta ga za zagrebške rokometaše opravljala Belorusa s piščalko.