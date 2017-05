VIDEO: Srbski temperament na slovenski klopi, odlični prvi vtisi slovenskih odbojkarjev po 'prvih zmenkih'

Odbojkarska reprezentanca Slovenije se pripravlja na kvalifikacijski turnir za svetovno prvenstvo v Bolgariji in Italiji, ki ga bo med 24. in 28. majem gostila Ljubljana. Uvrstitev med svetovno elito bi bila za slovensko izbrano vrsto velik dosežek, saj do sedaj na svetovnem prvenstvu še niso nastopili, pod vodstvom srbskega odbojkarskega strokovnjaka Slobodana Kovača pa bi uspeli spisati novo športno pravljico. Prvi podajalec slovenske reprezentance Dejan Vinčić se je v zadnjih mesecih dodobra seznanil z delom novega selektorja, saj je pod njegovim vodstvom v turškem Halkbanku osvojil naslov turškega prvaka. "V štirih mesecih sva se dobro spoznala in prezadovoljen sem z njegovim delom. Ko sva prišla v klub smo bili osmi, na koncu pa smo osvojili prvenstvo. Vsak trening bo dal vse od sebe in to pričakuje tudi od nas," je med pripravami povedal Vinčić, ki ceni delavnost novega reprezentančnega stratega, slednjo pa je po njegovem mnenju dokazal že v igralskih letih. Prav zato je zadovoljen z odločitvijo odbojkarske zveze, čeprav meni, da se bodo morali njegovi soigralci privaditi na drugačen karakter novega selektorja: "Je temperamentna oseba in ti v danem trenutku pove, kakšna je situacija. Pri tem ne varčuje z besedami in na to se bomo morali navaditi, menim pa, da pri tem ne bi smelo biti težav."





Tudi preostali odbojkarji so že zbrali prve vtise o novem selektorju, ki so do sedaj zelo pozitivni. "Je strokovnjak na svojem področju. Od nas bo zahteval maksimum. Mislim, da je pravi, ki mu ga bo uspelo tudi doseči," je prepričan Gregor Ropret, igralec turškega Afyona, ki se je v ligi meril proti moštvu selektorja Kovača. Pričakovanja slovenske reprezentance pred kvalifikacijskimi tekmami so seveda visoka, fantje pa so mnenja, da jih nima smisla spuščati, saj bodo s trudom skušali poseči kar se da visoko. "Prve cilje bomo določili že kmalu, saj so nekateri soigralci potrebovali počitek, medtem ko sem se sam že uspel spočiti," je priznal Mitja Gasparini.