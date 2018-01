VIDEO: Ta veseli dan, ali ko bo končno 'padla' Nemčija, Slovenci prepričani: 'Tudi oni so premagljivi'

"Tekma z Makedonci je pozabljena, smo ena velika družina in vzdušja v moštvu to ni pokvarilo," v en glas dan po porazu na uvodni tekmi evropskega prvenstva v rokometu zatrjujejo slovenski reprezentanti. Čeprav jih nekaj globoko zagotovo boli, navzven tega ne kažejo. Tako na jutranjem kot tudi popoldanskem treningu je bilo vzdušje v moštvu odlično.

Fantje so se v sproščenem vzdušju pripravljali, se ves čas smejali, šalili, a seveda niso pozabili niti na trening. Tudi selektor Veselin Vujović se je umiril, čeprav je celo noč bedel in si kar trikrat ogledal tekmo z Makedonijo ter poskušal ugotoviti, kje so njegovi fantje ostali brez dveh dragocenih točk. Prepričan je, da njegovi fantje ne bodo odigrali druge zaporedne tekme pod želenim nivojem in da je končno napočil čas, da se Slovenija razveselili zmage nad rokometno velesilo Nemčijo.

Veselin Vujović je prepričan, da je napočil čas za slovensko zmago. (Foto: Damjan Žibert)

V šestnajsto gre rado?

Slovenija se je do jutrišnje tekme z Nemčijo pomerila na 15 uradnih tekmah in še vedno čaka na prvo zmago. Edini pozitiven rezultat proti aktualnim evropskim prvakom sega v leto 2010, ko je bilo na EP v Avstriji neodločeno (34:34). Tudi zadnji spomini na obračune z Nemci so grenki. Na velikih tekmovanjih sta se ekipi nazadnje srečali v letu 2016.

Tako na EP na Poljskem kot na OI v Riu pa so bili boljši Nemci. Na prvem turnirju so se na koncu veselili zlata, na olimpijskem pa brona. Še bolj sveži so spomini na poraza v kvalifikacijah za letošnje prvenstvo. Nemci so sredi Stožic slavili z visokih 32:23, prvo mesto v skupini pa so nato potrdili še z zmago v Halleju (25:20). A s statistiko se Vujovićevi fantje ne ukvarjajo, ukvarjajo se zgolj s svojo igro, kako biti boljši in kako končno premagati 'mit nepremagljivosti' Nemčije.

Slovenski reprezentanti računajo tudi na pomoč navijačev. (Foto: Damjan Žibert)

Igrajo hitro, s čvrsto obrambo, a ...

"Že včeraj je bila tekma z Makedonijo pozabljena, kajti na prvenstvu si tekme hitro sledijo, čaka nas že nova tekma in bilo je nujno, da to čimprej pozabimo. Čaka nas Nemčijo in mislim, da je že čas, da jih premagamo, mi bomo naredili vsi imamo kvaliteto in srčno upam, da na bom to uspelo," je na večernem treningu povedal Blaž Janc. Nekdanji član Celja Pivovarne Laško se dobro zaveda, kako nevaren je drugi nasprotnik Slovenije na letošnjem prvenstvu.

To je občutila tudi Črna Gora, katero so evropski prvaki premagali s kar 13 goli razlike. "Nemčije je pokazala, da njihova igra stoji na čvrsti igri in hitremu prehodu v protinapade. Mi bomo na treningu izpili vse, da bomo lahko na tekmi to preprečili. Sledi videoanaliza in nato upam, da bomo pravi. Skupaj z navijači upam, da bomo pričarali eno dobro predstavo," se še proti tekmi optimistično ozre Janc. Poraz je torej pozabljen, samozavest ni preveč načeta, vzdušje je dobro. Sedaj pa je potrebno to sproščenost le še prenesti na parket in nato je mogoče prav vse. Nemčija ne glede na statistiko ni premagljiva in v svetu športa je že dolgo znano, da na dan tekme, le-ta ne pomeni dosti.