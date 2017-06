VIDEO: Tamše: Sezona je bila skoraj fantastična

Luka Žvižej je odigral zadnjo tekmo v celjskem dresu. (Foto: Miro Majcen)

Slovo od uspešne celjske sezone je imelo tudi humanitarno noto, saj so zbirali sredstva za nesrečnega nekdanjega slovenskega reprezentanta Nenada Stojakovića, nekateri gledalci pa so se s solzami v očeh poslovili od Luke Žvižeja, Blaža Janca, Mihe Zarabca, Vida Poteka, Brazilca Atrhura Patrianove, Litovca Povilasa Babarskasa in Srba Ivana Gajića, ki po koncu sezone zapuščajo celjsko rokometno barko. V mestu grofov so že začeli sestavljati igralski mozaik za prihodnjo sezono, svoj prihod pa so že potrdili Francoz Ivan Anić, Črnogorec Branko Vujović, Španec Daniel Dušebajev ter Slovenca Urh Kastelic in Jan Jurečič.