VIDEO: Tine Urnaut prenaša znanje na mlade

Kapetan slovenske reprezentance Tine Urnaut na Ravnah gosti odbojkarske mladce. (Foto: 24ur.com)

Ravne na Koroškem so športen kraj. V prvi vrsti znane po odbojki in plavanju. Največja promotorja omenjenih športnih disciplin v Evropi in svetu sta Tine Urnaut oz. Damir Dugonjić. Oba se le redko vračata domov. Odbojkar Urnaut se je vrnil šele tik pred začetkom kampa, saj je imel po naporni klubski sezoni, še vrsto reprezentančnih obveznosti, skupaj s soigralci pa se je veselil uvrstitve na svetovno prvenstvo, zmage v 2. razredu svetovne lige, v četrtek pa ga čaka že začetek priprav na evropsko prvenstvo.

A najbolj ga sprošča delo z otroci, ki so na Ravne pripotovali tudi iz Francije in Italije.