VIDEO: Tudi veliki fantje jokajo: kapetan Fidžija ni mogel zadržati solz po zgodovinski zmagi nad Novozelandci

Ragbijska reprezentanca Fidžija je z zmago nad Novo Zelandijo (4:2) uspela priti do največjega uspeha v zgodovini te tihomorske dežele. V Wellingtonu je v eni od tekem z najmanjšim številom točk v zadnjih letih Fidži zdržal nalete slovitih mož v črnih dresih, spet pa je medijske stolpce po obračunu polnil kapetan zmagovite ekipe Kevin Naiqama. Ta je spremljevalce prvenstva ganil že z jokom med intonacijo himne v osmini finala, o svojih solzah pa je Naiqama povedal, da so to solze sreče.

"To ni nekaj, kar bi načrtoval. Ne pripravljam se na to. Preprosto zgodi se," je še pred zmago nad Novozelandci dejal fidžijski kapetan. "To so solze sreče. Vsa ta čustva pridejo na plan, ko se začne himna, ker s Fidžijem ne odigramo veliko takšnih tekem, zato res cenimo te trenutke. Kar naenkrat te vse skupaj 'zadane', človek ... Na našem grbu piše 'Noqu Kalou Noqu Vanua', kar pomeni 'Moj Bog, moja dežela'. O tem razmišljam. Razmišljam o moji družini, mojih prijateljih, igralcih, s katerimi to počnem. To mi preplavi misli, ko je vsega konec. Solze pa kar tečejo. Igrati za našo državo, naše prednike, igralce, ki so pred nami nosili ta dres ... To je najboljši občutek, ki ga lahko imaš. Nekaj posebnega nam je uspelo tukaj, jaz pa nisem edini, ki jokam. Tudi drugi fantje jokajo. Igrati za Fidži je zame vrhunec."