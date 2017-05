VIDEO: Urnaut: Čuti se nova energija

Slobodan Kovač (Foto: Aljoša Kravanja)

Iranci, ki so na zadnjih olimpijskih igrah v Rio de Janeiru, so v Hočah vodili že z 2:1 v nizih, toda v zadnjih dveh nizih so slovenski odbojkarji z odlično igro prišli do zaslužene zmage. "Želim, da mojim igralcem vcepim miselnost, da morajo vedno zmagati. To je prva in osnovna stvar. Po drugi strani je bila to naša prva tekma in želel sem videti, na katere igralce, poleg teh že izkušenih, bom lahko v nadaljevanju računal. In danes so se vsi izkazali. Nekaj mladih, nadarjenih igralcev je danes pokazalo, da niso le prihodnost reprezentance, ampak tudi njena sedanjost. Glede same igra pa smo v prvih dveh nizih naredili preveč napak, ampak glede na okoliščine je to normalno," je po prvi uradni reprezentančni tekmi kot selektor Slovenije povedal Slobodan Kovač.