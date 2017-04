VIDEO: V finalu pokala Fed Belorusija in ZDA

Belorusija, ki je drugi dan tekmovanja povedla s 3:1, tako da zadnji dvoboj ni bil več odločilen, bo prvič v zgodovini igrala v finalu, ZDA, ki imajo največ trofej iz tega tekmovanja (17), pa se bodo skušale dokopati do prvega naslova po letu 2000. Američanke so sicer nastopile brez večino najboljših igralk, zmago pa sta prinesli Coco Vandeweghe in Bathanie Mattek-Sands, ki sta premagali navezo Katerina Siniakova/Kristina Pliškova s 6:2, 6:3. Belorusinje so do zmage prišle v prvih dveh nedeljskih dvobojih. Najprej je Aleksandra Sasnovič, 96. z lestvice WTA, premagala Timeo Bacsinszky (22.) s 6:2, 7:6, nato pa je 18-letna Arina Sabalenka, 125. igralke na svetu, v treh nizih presenetila Viktorija Golubic (6:3, 2:6, 6:4).





Coco Vandeweghe (Foto: AP)

Izidi:

Minsk: Belorusija - Švica 3:2

Aleksandra Sasnovič - Viktorija Golubic 6:3, 5:7, 7:5

Arina Sabalenka - Timea Bacsinszky 4:6, 5:7

Aleksandra Sasnovič - Timea Bacsinszky 6:2, 7:6 (2)

Arina Sabalenka - Viktorija Golubic 6:3, 2:6, 6:4

Olga Govorcova/Vera Lapko - Belinda Bencic/Martina Hingis 0:6, 1:6



Wesley Chapel: ZDA - Češka 3:2

Coco Vandeweghe - Marketa Vondroušova 6:1, 6:4

Shelby Rogers - Katerina Siniakova 3:6, 3:6

Coco Vandeweghe - Katerina Siniakova 6:4, 6:0

Shelby Rogers - Marketa Vondroušova 2:6, 5:7

Coco Vandeweghe/Bathanie Mattek-Sands - Katerina Siniakova/Kristina Pliškova 6:2, 6:3