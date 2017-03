VIDEO: V Miamiju izpadla prva nosilka in drugi nosilec

Rafael Nadal (Foto: AP)

Četrtfinalni obračuni so postregli s kar tremi presenečenji. Venus Williams je izločila prvo igralko sveta Nemko Angelique Kerber s 7:5, 6:3, Britanka Johanna Konta je med gledalce poslala tretjepostavljeno igralko Simono Halep (3:6, 7:6, 6:2), Italijan Fabio Fognini pa je bil boljši od drugega nosilca Japonca Keija Nishikorija s 6:4, 6:2. Vlogo favorita je upravičil le Španec Rafael Nadal, ki je domačina Jacka Socka premagal s 6:2, 6:3. O drugem polfinalu bodo nocoj odločali Roger Federer in Tomas Berdych ter Alexander Zverev in Nick Kyrgios.



Od turnirja se je v četrtfinalu poslovila tudi Andreja Klepač, ki s Španko Mario Jose Martinez-Sanchez ni bila kos kitajsko-švicarski navezi Yung-Yan Chan-Martini Hingis, ki je slavila s 6:4 in 6:2.



Izidi, Miami, ATP (7,913 milijona dolarjev):

- četrtfinale:

Rafael Nadal (Špa/5) - Jack Sock (ZDA/13) 6:2, 6:3;

Fabio Fognini (Ita) - Kei Nishikori (Jap/2) 6:4, 6:2;



- Miami, WTA (7,669 milijona dolarjev):

- četrtfinale:

Venus Williams (ZDA/11) - Angelique Kerber (Nem/1) 7:5, 6:3;

Johanna Konta (VBr/10) - Simona Halep (Rom/3) 3:6, 7:6 (7), 6:2.