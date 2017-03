VIDEO: Federer za polfinale ubranil dve zaključni žogi, na tribuni 'mini dvoboj' Ivanišević-Ljubičić

Slabi dve uri se je za preboj v polfinale teniškega mastersa v Miamiju potil Roger Federer, ki je imel veliko dela, da je izločil Tomaša Berdycha. Švicar je češkemu tekmecu ubranil tudi dve zaključni žogi in na koncu slavil po podaljšani igri z 2:1 v nizih. Federer je sedaj najvišje postavljeni nosilec (četrti), saj so prvi trije že izpadli (Wawrinka, Nišikori, Raonić).



Dvoboj Federerja in Berdycha je bil izjemno zanimiv in napet, čeprav po prvem nizu ni kazalo na takšen razplet. Švicar ga je gladko dobil s 6:2, nato pa popustil in Berdych, ki je pokazal vrhunski tenis, je hitro izenačil na 1:1 v nizih. V odločilnem je znova kazalo na Federerjevo zanesljivo zmago, povedel je s 5:2, a nato slabo serviral in Čeh ga je ujel. Odločila je podaljšana igra, kjer si je prednost priigral Berdych, vodil je že s 6:4, a je bila to njegova zadnja točka v tem četrtfinalu. Federer je dobil vse točke do konca, zadnjo celo zaradi dvojne napake tekmeca, in se veselil preboja v polfinale. Švicar je v zadnjem obdobju v dobri formi, dobil je masters v Indian Wellsu, sedaj mu do slavja v Key Biscanu manjkata še dve zmagi. Federer je v letošnjem letu izgubil en sam dvoboj.

Roger Federer (Foto: AP)

Zanimivo je bilo tudi na tribuni, saj je šlo za trenerski dvoboj dveh hrvaških rojakov in nekdanjih odličnih teniških igralcev. Ivan Ljubičić, ki je Federerjev trener, je dobil ta mini dvoboj z Goranom Ivaniševičem, ki skrbi za Berdycha.



Federerjev tekmec v polfinalu bo Avstralec Nick Kyrgios, ki je bil prav tako z 2:1 v nizih boljši od Nemca Alexa Zvereva. Njun dvoboj je bil še daljši kot prvi, trajal je dobri dve uri in pol. Avstralec je dobil prvi niz, Nemec drugega (po podaljšani igri), odločilnega pa znova Avstralec, ki je dobil vse igre na svoj servis. V drugem polfinalu se bosta pomerila Španec Rafael Nadal in Italijan Fabio Fognini.



V ženskem finalu dansko-britanski dvoboj

V finalu WTA turnija v Miamiju se bosta pomerili 12. in 10. nosilka, Danka Caroline Wozniacki in Britanka Johanna Konta. Danka je izločila drugo nosilko Čehinjo Karolino Pliškovo z 2:1 v nizih, Britanka Konta pa je brez izgubljenega niza premagala 11. nosilko Američanko Venus Williams.

Izidi moškega četrtfinala:

Rafael Nadal (Špa/5) - Jack Sock (ZDA/13) 6:2, 6:3;

Fabio Fognini (Ita) - Kei Nišikori (Jap/2) 6:4, 6:2;

Roger Federer (Švi/4) - Tomaš Berdych (Češ/10) 6:2, 3:6, 7:6 (6);

Nick Kyrgios (Avs/12) - Alexander Zverev (Nem/16) 6:4, 6:7 (9), 6:3;

ženski polfinale:

Caroline Wozniacki (Dan/12) - Karolina Pliškova (Češ/2) 5:7, 6:1, 6:1;

Johanna Konta (VBr/10) - Venus Williams (ZDA/11) 6:4, 7:5.