VIDEO: Valverde več kot le odbil napade, Froome doživel polom

Sprinta sicer ni dobil, premagal ga je Južnoafričan Daryl Impey (Orica Scott), a za drugo mesto je dobil štiri bonifikacijske sekunde, tekmecem pa jasno dal vedeti, da naj v zadnji etapi ne pričakujejo, da mu bo zmanjkalo moči. Glavni poraženec etape je bil kolesar Skyja, Britanec Chris Froome. Trikratni zmagovalec Toura je že kmalu po začetku 189,7 kilometra dolge etape, na prvem vzponu, izgubil stik z najboljšimi, s svojo ekipo je bil nepazljiv, ostal v drugi polovici glavnine, kljub trudu njegovih pomočnikov pa mu priključka ni uspelo ujeti. V določenem trenutku je kazalo, da ga bo, saj se je razlika med skupinama znižala, a hitro spet narasla, tako da je Britanec uvidel, da možnosti ni. Nadaljeval je v počasni vožnji, saj na spolzkem cestišču - tekmovalci so se spet srečali s snegom, ni hotel tvegati, tako da je na cilj v Reus prišel več kot 26 minut za najboljšimi, ko je Alejandro Valverde že spravljal v torbo rdečo majico vodilnega.





Chris Froome (Foto: AP)

Na zadnjem od štirih kategoriziranih vzponov v etapi so bili oči uprte predvsem v Alberta Contadorja, ki pa ni napadel, uvidel je, da ima Valverde dovolj moči, ob sebi pa tudi močna pomočnika, da bi ga lahko presenetil. Enako je bilo v zaključnem spustu, kjer so napadali borci za etapno zmago, Italijanoma Dariu Cataldu in Alessandru De Marchiju je uspelo pobegniti, a skupina ju je v ravninskih desetih kilometrih ujela, kapitulacijo sta morala priznati le kakšnih 50 metrov pred ciljem. V sprintu je najprej kazalo na zmago Valverdeja, a ga je na koncu za pol metra prehitel Impey. Kolesar Movistara ima zdaj 53 sekund prednosti pred najbližjim zasledovalcem Contadorjem, na tretje mesto se je prebil njegov moštveni kolega Marc Soler. Janija Brajkoviča in Domna Novaka ni bilo v skupini najhitrejših. Brajkovič je z zaostankom 26 minut in 38 sekund zasedel 94. mesto, bil je dvajset mest za Froomom, Novak pa je bil med tekmovalci, ki jih je ujela "metla" in je ostal brez uvrstitve. V skupnem seštevku je Brajkovič 93., za najboljšim zaostaja uro, dve minuti ter 44 sekund.



Zadnja etapa bo imela start in cilj v Barceloni.