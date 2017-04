VIDEO: Večer v znamenju rekordov Luke Dončića, neverjetne podaje in zmagoslavja Reala

Real Madrid je v španskem prvenstvu na derbiju 28.kroga ugnal Baskonio (86:82), tvorec zmage pa je bil prav izjemni slovenski košarkarski as Luka Dončić. Slednji je namreč z nekaj lepimi akcijami navdušil dvorano, ob tem pa dosegel še osebni rekord po številu skokov in rekordni indeks. Dončić je z izjemno predstavo postal igralec tekme, s 15 točkami pa tudi prvi strelec kraljevega kluba. Ob tem je zbral še 13 skokov, 4 podaje in 4 ukradene žoge v pol ure za rekordni indeks 32. Na drugi strani je bil najučinkovitejši Rodrigue Beaubois z 19 točkami, Slovenec v vrstah Baskonie Jaka Blažič pa v osmih minutah ni uspel vknjižiti zadetka. Z zmago nad Baski se je madridski Real zavihtel na drugo mesto lestvice, na vrhu katere se nahaja Valencia.