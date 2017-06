VIDEO: Verd extreme - najtežja dirka v Sloveniji

Še drznejši od cestnih motociklistov so mojstri krotenja terenskih dvokolesnikov. In to v panogi, ki že z imenom nakazuje na skrajnost, ekstremni enduro. In eno od težjih tovrstnih preizkušenj na svetu, kjer tekmovalci z motocikli premaguje tudi na pogled prepadne strmine, imamo v Sloveniji - v kamnolomu Verd.