VIDEO: Wild Oats v vodstvu na jadranju od Sydneyja do Hobarta

Wild Oats XI, ki mu poveljuje Mark Richards, je bila v ponedeljek zvečer oz. v torek zjutraj po avstralskem času v precejšnji prednosti pred lastnim rekordom iz leta 2012, potem ko se je nahajala 64 navtičnih milj (118,1 kilometrov) jugo-vzhodno od mesta Gabo Island. A tekma je daleč od odločene, poročajo avstralski mediji, potem ko se vodilni posadki nevarno bližajo Perpetual LOYAL, Black Jack, Scallywag in Giacomo. Rekord jadralne preizkušnje od Sydneyja do Hobarta (na otoku Tasmanija) sicer znaša 1 dan, 18 ur, 23 minut in 12 sekund. Regata je dolga kar 1170 kilometrov, to pa je še 72. izvedba jadralne preizkušnje od Sydneyja do Hobarta.

Posadka Wild Oats XI vodi na jadralni regati od Sydneyja do Hobarta. (Foto: AP)