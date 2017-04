V ŽIVO na VOYO: Gala boksarski večer v Laškem, Sejdinović pred zadnjima borbama za prednost 3:1

Po uspešno izpeljanem premiernem dogodku Dejan Zavec Boxing Gala 11. marca v Ljubljani je nocoj v hotelu Thermana Laško na sporedu že drugi v seriji omenjenih dogodkov. Nasprotniki slovenskih boksarjev so tokrat Srbi s Tadijo Kačarjem, dobitnikom kolajn na olimpijskih igrah in svetovnem prvenstvu. Dogodek lahko ob ringu v živo spremlja le nekaj več kot 300 gledalcev, v Laškem pa bo na sporedu šest borb, najboljši boksar večera pa bo ponovno dvignil častni pas zmagovalca. Na prvem dogodku v Ljubljani, ko so bili nasprotniki Zavčeve ekipe Italijani, so Slovenci zmagali s 4:2, šampionski pas pa je prejel ptujski boksar Denis Lazar. Dejan Zavec Boxing Gala dogodek v Laškem lahko spremljate tudi v živo na VOYO. Prvi dvoboj večera sta uprizorila 17-letni Toni Lorenčič iz Cerkvenjaka in njegov srbski kolega iz novosadskega kluba Damjan Perenčević. Ob glasni vzpodbudi Zavca in nekaj nasvetih iz domačega rdečega kota sta mlada borca prikazala dinamično predstavo, v kateri je po točkah v prvih dveh rundah več pokazal Slovenec, ki mu je uspelo kar nekaj uspešnih kombinacij, medtem ko je Novosadčan tik pred zvoncem za konec druge runde Lorenčiča spravil tudi v manjše težave. A je z desnim aperkatom naš borec hitro postavil stvari na svoje mesto v zadnji rundi, ki jo je še pred padcem Perenčevića ustavil zvonec.

Bolj tesna je bila naslednja borba med Luko Mejačem in Brajanom Jovanovićem. Slovenec je začel pogumneje, nato pa se je član novosadskega kluba vrnil v borbo in sodniki so kar nekaj časa odločali o zmagovalcu, po napetem čakanju so zmago še drugič v večeru prisodili Sloveniji. Težki udarci so padali v tretji borbi večera, v kateri je Damjan Gramuša 20-letnega Oplotničana Jana Sekola, aktualnega državnega podprvaka v veltrski kategoriji in člana Dejan Zavec Boxing Gym, zadel s številnimi čistimi udarci, a se je Sekol proti odločnemu nasprotniku dobro držal, čeprav je večkrat končal na vrveh. Gramuši so sodniki, pričakovano, s soglasno odločitvijo podelili prvo srbsko točko večera. Edin Sejdinović iz Ruš in Železničarskega boksarskega kluba Maribor je po zadržanem začetku starega znanca Jovana Stejpanovića precej zasenčil v drugi in tretji rundi in zasluženo dobil borbo tudi po zaslugi lepega udarca v brado svojega rivala.

