VIDEO: Zverev presenetil Wawrinka, Federer zmagal 'na izkušnje'

Alexander Zverev (Foto: AP)

Izpadel je tudi osmi nosilec, za Belgijca Davida Goffina je bil usoden Avstralec Nick Kyrgios, ki je zmagal s 7:6 (5) in 6:3. Drugi favorizirani igralci so napredovali, med njimi tudi Švicar Roger Federer, Čeh Tomaš Berdych, Španec Rafael Nadal in Japonec Kei Nishikori.



Izidi, Miami, ATP (7,913 milijona dolarjev):

- osmina finala:

Alexander Zverev (Nem/16) - Stan Wawrinka (Švi/1) 4:6, 6:2, 6:1;

Nick Kyrgios (Avs/12) - David Goffin (Bel/8) 7:6 (5), 6:3;

Roger Federer (Švi/4) - Roberto Bautista (Špa/14) 7:6 (5), 7:6 (4);

Tomaš Berdych (Češ/10) - Adrian Mannarino (Fra) 6:3, 7:5;

Rafael Nadal (Špa/5) - Nicolas Mahut (Fra) 6:4, 7:6 (4);

Jack Sock (ZDA/13) - Jared Donaldson (ZDA) 6:2, 6:1;

Fabio Fognini (Ita) - Donald Young (ZDA) 6:0, 6:4;

Kei Nishikori (Jap/2) - Federico Delbonis (Arg) 6:3, 4:6, 6:3;



- Miami, WTA (7,669 milijona dolarjev):

- četrtfinale:

Caroline Wozniacki (Dan/12) - Lucie Šafarova (Češ) 6:4, 6:3;

Karolina Pliškova (Češ) - Mirjana Lučić-Baroni (Hrv) 6:3, 6:4.