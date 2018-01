VIDEO: Đoković napredoval v treh nizih, Kerberjeva boljša od Šarapove

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Na odprtem prvenstvu Avstralije tenisači igrajo dvoboje tretjega kroga. V četrtfinale se je uvrstil petopostavljeni Avstrijec Dominic Thiem, pa tudi Američan Tennys Sandgren, ki je še naprej eno največjih presenečenj Australian Opna. Sandgren na lestvici ATP zaseda 97. mesto, v drugem krogu pa je izločil švicarskega zvezdnika Stana Wawrinko. Za še tretjo zmago na turnirjih za grand slam je poskrbel proti Nemcu Maximilianu Martererju, ki ga je premagal s 5:7, 6:3, 7:5 in 7:6 (5). V četrtfinalu ga čaka Thiem, ki je bil s 6:4, 6:2 in 7:5 boljši od Francoza Adriana Mannarina.

Južnokorejski teniški igralec Hyeon Chung je presenetil četrtega nosilca, Nemca Alexandra Zvereva (5:7, 7:6 (3), 2:6, 6:3 in 6:0). Enaindvajsetletni Chung in leto mlajši Zverev sta bila najmlajša še preostala igralca na odprtem prvenstvu Avstralije v moški konkurenci. Južnokorejec, ki proti Nemcu še ne pozna poraza v medsebojnih dvobojih, je slavil po slabih treh urah in pol.

Madžar Marton Fucsovics je bil boljši od Argentinca Nicolasa Kickerja s 6:3, 6:3 in 6:2, Italijan Fabio Fognini pa od Francoza Juliena Benneteauja s 3:6, 6:2, 6:1, 4:6 in 6:3. Srb Novak Đoković je imel nekaj težav tokrat s poškodbo noge, a je vseeno v treh nizih (6:2, 6:3, 6:3) izločil Alberta Ramosa-Vinolasa.

V ženski konkurenci se je v četrtfinale prebila Simona Halep, ki se je za zmago proti Američanki Lauren Davis morala kar potruditi. Zmagala je s 4:6, 6:4 in 15:13. Tudi zmaga Karoline Pliškove ni bila povsem gladka, saj je rojakinjo Lucie Šafarovo izločila s 7:6 (6) in 7:5. V naslednji krog je napredovala tudi osma nosilka, Francozinja Caroline Garcia, ki je bila boljša od Belorusinje Aliaksandre Sasnovič s 6:3, 5:7 in 6:2. Uspešna je bila tudi Angelique Kerber, ki je z 2:0 v nizih v dobri uri izločila Rusinjo Marijo Šarapovo (6:1, 6:3).