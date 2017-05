Vijolično slavje tudi v futsalu, Proen premagal Litijo in ubranil naslov

"Mali nogometaši" iz Maribora se veselijo državnega naslova. (Foto: AP)

Proen Maribor je še drugo sezono zapored sklenil z dvojno krono. Mariborčani so z zmago na 4. tekmi finala 1. SFL še drugič postali državni prvaki, pred tem so se veselili naslova prvaka pokala Terme Olimia. Zadnje dejanje 1. SFL so vijoličasti dobili s 6:5 po kazenskih strelih, ki so si jih priigrali z zadetkom Žige Čeha sekundo pred koncem rednega dela. Pri kazenskih strelih je so bili zbranejši Mariborčani, za katere sta zadela Matej Fideršek in Alen Fetić, za gostitelje le Brazilec Hugo. Na štirih tekmah so kar na treh odločali kazenski streli, dvakrat so pripadli Mariboru. Mariborčani so tako ponovili lanskoletni scenarij in s 3:1 so odpravili Litijo, odločilno zmago so vijolice dosegle v Litiji.

Tekmo so podjetneje začeli Litijani, ki so bili za razliko od tretje tekme tokrat agresivnejši, gostom pa so stopili še pol koraka bližje. Namesto Brazilca Huga pa je domači trener v igro poslala slovenskega reprezentanta Tea Turka. Kljub tem pobudi pa so prve priložnost skupaj spravili Mariborčani. Vratar Damir Puškar je z dolgo podajo našel Denisa Totoškoviča, ki je v padcu meril, a je bil vratar Vid Sever na mestu. Na drugi strani jen z isto meto vrnil kapetan Gašper Vrhovec. Litijani so bili nagrajeni ob koncu 2. minute, po podaji Turka je zadel Nikola Jelič. Veselje je bilo kratko - v 4. minuti je Matej Fideršek lepo našel Žigo Čeha, ki je prodrl po desni strani in s strelom pod prečko poravnal izid na 1:1. Ko so Litijani spet vzpostavili ravnotežje, se je domača mreža spet stresla. Denis Totoškovič je ušel Vrhovcu, potem pa je žogo poslal še mimo Severja v mrežo za 1:2.

V 14. minuti so bili Litijani blizu izenačenja - meril je Turk, njegov poizkus je ustavila vratnica. Tako je bilo tudi ob strelu Čeha v 17. minuti. Vmes velja omeniti še, da so Mariborčani v 16. minuti prišli do 5. akumuliranega prekrška, Litija pa je premogla štiri. V 18. minuti so gostje zagrešili še 6. prekršek (Fideršek nad Turkom). Za nagrado so Litijani dobili strel z desetih metrov, odgovornost je prevzel Brazilec Hugo, ki je z natančnim strelom izenačil na 2:2. Tri sekunde pred koncem polčasa pa je Litija drugič povedla - po prekršku Totoškoviča nad Jeličem je bil Hugo še drugič zanesljivi strelec. Do 35. minute je trajalo, da je 400 gledalcev videlo prvi gol. Uspešen je bil Čeh, pred tem pa so kronisti zabeležili še omembe vredna poizkusa Turka in Fiderška. Pred akcijo, v kateri so Mariborčani izenačili na 3:3, se je poškodoval litijski Brazilec Mathaeus. V 36. minuti so imeli vijoličasti na nogi dve zaključni žogi - Sever je dvakrat obranil strel Totoškoviča. Litjani so povedli 4:3, a so bili v končnici nezbrani, izkušeni gostje pa so to izkoristili.

Izid:

Litija - Proen Maribor 5:6