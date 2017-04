Vitalij prepričan v bratov uspeh: Nikoli še ni bil tako pripravljen, Vladimir bo nokavtiral Joshuo!

Vse je pripravljeno na boksarski spektakel leta. Kdo je vaš favorit? (Foto: AP)

Vse oči boksarske javnosti so uprte v London, kjer bo v soboto na sporedu boksarski spektakel leta. Za naslov prvaka v težki kategoriji se bosta namreč pomerila ljubljenec domačega občinstva, še nepremagani Anthony Joshua in legendarni ukrajinski šampion Vladimir Kličko. Na razprodanem Wembleyju pričakujejo več kot 90.000 razgretih navijačev, ki bodo po večini pesti stiskali za Joshuo, ki velja za enega najbolj talentiranih boksarjev svoje generacije. 27-letni Joshua je še leta 2012 osvojil zlato olimpijsko medaljo prav na domačih igrah v Londonu, sedaj pa ima za seboj že 18 profesionalnih borb. In prav vseh osemnajst je dobil z nokavtom. Vsekakor velik zalogaj za 41-letnega Klička, za katerim je že 68 profesionalnih borb. Od tega jih je Ukrajinec dobil kar 64 in je bil do novembra 2015 kar enajst let nepremagan in skupaj z bratom nesporni vladar težke kategorije. In prav Vladimirjev brat Vitalij je prepričan, da bo priimek Kličko po sobotnem večeru znova na prestolu težke kategorije. "Nikoli ga še nisem videl tako pripravljenega. Vem, da je stoodstotno pripravljen in bo v ringu zelo hiter. Ima velike izkušnje, saj je velik šampion. Še bo skoncentriran na borbo, potem Joshua nima nobenih možnosti. Prepričan sem, da bo Vladimir Anthonyja nokavtiral v desetih rundah. Presenečeni boste, kako nevaren bo, še posebej v uvodnih rundah borbe," je v uspeh brata prepričan nekdanji prvak po verzijah WBC in WBO.

Vladimir sicer v ringu ni stal že več kot leto dni. Nazadnje novembra 2015, ko ga je premagal Tyson Fury in mu odvzel vse šampionske pasove. A veliko se je od takrat spremenilo. Furyja so ujeli pri jemanju nedovoljenih poživil in do povratne borbe s Kličkom nikoli ni prišlo. Tako se bosta za proste naslove sedaj udarila Kličko in Joshua, ki je sicer trenutno prvak po verziji IBF. Zanimivo, da je Vitalij napovedal, da bo njegov brat Joshuo nokavtiral v desetih rundah, saj Britanec v svoji profesionalni karieri še nikoli ni odboksal več kot sedem rund. Vse ostale nasprotnike je "pospravil" že veliko prej. Borca se prav tako odlično poznata, saj sta v preteklosti veliko časa trenirala skupaj, zato tudi ni pretiranega sovraštva med njima, ampak ravno nasprotno - veliko spoštovanja. Kakorkoli, v soboto, bomo dobili novega vladarja težke kategorije. Kdo bo prvak po verzijah WBA, IBF in IBO? Bo to ponovno Kličko, ali pa bo Joshua upravičil napovedi, da je trenutno najbolj talentiran boksar v težki kategoriji. Neposredni prenos vseh borb, ki se bodo odvijale na slovitem Wembleyju, si boste lahko v živo ogledali na VOYO. S prenosom začnemo ob 20.00, dogajanje pa bosta za vas komentirala Gašper Jakomin in Mirko Vorkapič.