Monaška ruleta pokazala na rdečo: Vettel in Räikkönen kot leta 2001 Schumacher in Barrichello

Sebastian Vettel drvi mimo luksuznih jaht, ki jih v Monaku ne manjka. (Foto: AP)

Sebastian Vettel je kljub temu, da dirke ni začel s prvega štartnega položaja, dobil klasično preizkušnjo formule 1 v monaški kneževini. Na preizkušnji v Monaku, šesti letošnji dirki svetovnega prvenstva, je uspeh Ferrarija z drugim mestom dopolnil še Finec Kimi Räikkönen, najboljši iz kvalifikacij, tretji pa je bil Avstralec Daniel Ricciardo. Za nekdanjega svetovnega prvaka Vettla je to tretja letošnja zmaga in skupno 45. v karieri. Brez stopničk sta ostala oba dirkača Mercedesa, saj je bil Finec Valtteri Bottas četrti, svetovni podprvak Britanec Lewis Hamilton pa le sedmi. Dirko je zaznamovala tudi nenavadna nesreča Pascala Wehrleina, v 61. krogu ga je ob vhodu v predor zadel Jenson Button, ki je samo za to dirko prekinil dirkaško upokojitev in se pridružil ekipi McLaren, dirkalnik nemškega dirkača pa je nato ostal v pokončnem bočnem položaju na levih kolesih, stisnjen ob zaščitni zid. Na stezo je zapeljal varnostni avto, Wehrlein pa je, potem ko so njegovega Sauberja spet postavili na vsa štiri kolesa, nepoškodovan splezal iz dirkalnika.

Skupno je po šestih dirkah Vettel še povečal vodstvo, zdaj ima 129 točk, na drugem mestu pa je Hamilton, ki ima zdaj že 25 točk zaostanka. Zadnja zmaga Ferrarija v Monaku ima sicer že precej dolgo brado: nazadnje, leta 2001, je italijanskemu moštvu zmago prinesel Nemec Michael Schumacher, drugo mesto pa je tudi takrat zasedel dirkač rdečih, Brazilec Rubens Barrichello.

